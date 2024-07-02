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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 01:09
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 08:52
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KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK

Sağlık Bakanı Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki istifa etti

Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı "atama kararları"yla Sağlık Bakanlığı'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB Başkanlığını kaybeden Murat Kurum atandı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sağlık Bakanı Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki istifa etti
Murat Kurum (sağda) ve Mehmet Özhaseki bir kez daha halef-selef oldular

Resmi Gazete'nin 2 Temmuz baskısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarıyla Kabinede gerçekleşen görev değişiklikleri açıklandı. 

Karara göre, görevinden istifa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine, 2018-2023 arasında aynı bakanlık görevini sürdürürken 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'na açık farkla yenilen Murat Kurum atandı.

İstifası kabul edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.


(AEK)

mehmet özhaseki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tayyip Erdoğan
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