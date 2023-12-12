Sağlık Bakanı Koca: Milletvekilimizin durumu son derece kritik ve ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bitmez'in kalbinin durduğunu ve tekrar canlandırmak için Meclis'te müdahale edildiğini bildiren Koca, şöyle dedi:

“20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü.

Meclis'teki konuşması sırasında bayılan Milletvekili Bitmez, yoğun bakıma alındı

“Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar.” (TY)