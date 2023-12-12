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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 20:32
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 23:48
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Sağlık Bakanı Koca: Milletvekilimizin durumu son derece kritik ve ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kalbi duran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/fahrettin-koca-milletvekilimizin-durumu-son-derece-kritik-ve-ciddi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bitmez'in kalbinin durduğunu ve tekrar canlandırmak için Meclis'te müdahale edildiğini bildiren Koca, şöyle dedi:

“20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü.

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“Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar.” (TY)

fahrettin koca hasan bitmez Saadet Partisi
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