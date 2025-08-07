Sağkan: Üç üniversitede mezuniyet belgelerinde isimler değiştirilmiş

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Sözcü TV'de ‘sahte diploma’ tartışmalarına ilişkin konuştu.

Sahte e-imzaya ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi veren Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üç ayrı soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Sağkan, bu dosyalardan ikisinin iddianameyle birleştiğini ve tek bir kovuşturma dosyasına dönüştüğünü söyledi.

Sağkan, toplam 199 kişi hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan 37'sinin tutuklu olduğunu, yaklaşık 150 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı.

Başsavcılığın soruşturmayı daha kapsamlı hale getirdiğini belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız tespitlerde, üç üniversitede yaklaşık 15 hukuk fakültesi mezuniyet kayıtlarında isimler değiştirilmek suretiyle hukuka aykırı fiil gerçekleştirildiğini tespit ettik. Bunlardan 3'ünün, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşımızın kayıtlarına ait olduğunu tespit ettik.

Bunlar Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya ilimizde. Buna ilişkin bilgileri de hem ilgili barolarımızın başkanlarıyla paylaştık. Hem de 15 kayda ilişkin olarak herhangi bir baromuza kayıt yaptırıp, yaptırmadıklarına dönük kendi sistemlerimizde inceleme yaptık. Açılan kamu davasında 15 hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin tahrif edildiği görülüyor.

Bu kayıtlar tahrif edildiği açık olarak ortaya konmakla birlikte ancak herhangi bir baromuza kayıtlı olarak avukatlık yaptıklarına dair bir tespit bulunmuyor. Daha da genişletilerek devam edilen soruşturma ise çok fazla sayıda ismi içeriyor olabilir. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta o soruşturma dosyasını inceleyerek buna ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız."