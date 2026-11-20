Atakum Sağırlar Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağır çocukların eğitim, dil ve kimlik haklarına dikkat çekti.

Sağır çocukların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin erken yaşta işaret diline erişememeleri olduğunu belirten dernek, özellikle dil gelişimi açısından kritik olan 0-6 yaş döneminde işaret diliyle buluşamayan çocukların ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal yaşamda güçlüklerle karşılaştığını vurguladı.

Açıklamada, “Bir çocuğun dil hakkının ertelenmesi, geleceğinin de ertelenmesidir” denildi.

“Okula kaydedilmeleri yeterli değil”

Sağır çocukların eğitim hakkının yalnızca okula kayıt yaptırmakla sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, çocukların dersleri takip edebilmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeleri ve kendi dillerinde eğitim alabilmeleri gerektiği belirtildi.

Kaynaştırma uygulamalarının ve eğitim politikalarının sağır çocukların dilsel ihtiyaçları gözetilerek düzenlenmesi gerektiğini ifade eden dernek, çift dilli eğitimin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu:

“Sağır çocukların yalnızca okula kaydedilmesi yeterli değildir. Dersleri takip edebilmeleri, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeleri, kendi dillerinde eğitim alabilmeleri gerekir. Kaynaştırma uygulamaları ve eğitim politikaları, sağır çocukların dilsel ihtiyaçları gözetilmeden yürütülemez. Çift dilli sağır eğitimi artık bir tercih değil, üzerinde çalışılması ve hayata geçirilmesi gereken temel bir haktır.”

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“Sağır çocuklar kendi hakları hakkında söz sahibi olmalı”

Dernek, Dünya Sağırlar Federasyonu'nun yayımladığı Sağır Çocukların Haklarına İlişkin Bildirge'yi de hatırlattı.

Bildirgenin, çocukların doğumdan itibaren işaret diline erişimini, ailelere ücretsiz işaret dili eğitimi verilmesini, nitelikli ve kapsayıcı çift dilli eğitimi, sağır kültürünün ve kimliğinin tanınmasını ve çocukların dil yoksunluğundan korunmasını temel ilkeler arasında saydığı belirtildi.

Ayrıca sağır çocukların kendi hakları hakkında söz sahibi olmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 2, 3, 12, 23, 28 ve 29. maddelerine de atıfta bulunularak ayrımcılık yasağı, çocuğun üstün yararı, çocuğun görüşünün dikkate alınması, eğitim ve gelişim hakları ile dil ve kültürel kimliğe saygı ilkeleri hatırlatıldı.

“Sağır toplum eğitim politikalarına katılmalı”

Yetkililere seslenen Atakum Sağırlar Derneği, sağır çocukların erken yaşta işaret diline erişiminin güvence altına alınmasını, ailelerin desteklenmesini ve çift dilli eğitimin yaygınlaştırılmasını talep etti.

Eğitim politikalarının sağır toplumun katılımıyla oluşturulması gerektiğini belirten dernek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sağır çocukların geleceği hakkında karar alınırken onların dili, kültürü ve ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.

(NÖ)