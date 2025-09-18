ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 13:10
2 dk Okuma

Safi Arpaguş kimdir?

Tasavvuf ve Mevlevilik üzerine akademik çalışmalarıyla bilinen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

BİA Haber Merkezi

Safi Arpaguş kimdir?
Fotoğraf: AA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı, 2021-2025 dönemi İstanbul Müftüsü ve 17 Eylül 2025 itibariyle Diyanet İşleri Başkanı.

Safi Arpaguş 1990 yılında Marmara Üniversitesi (M.Ü) İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı ve 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanlarını alan Arpaguş, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi bitti
18 Eylül 2025

2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulundu.

Akademik çalışmalarını İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları üzerine yoğunlaştırdı. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik başlıklarında içerikler yayınladı.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Diyanet hakkında suç duyurusu: “Eşit miras hakkımız tartışılamaz”
29 Ağustos 2025

Arpaguş akademik kariyerinin yanı sıra 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

Arpaguş, 2023’te 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla da biliniyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, 1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu.

(NÖ)

