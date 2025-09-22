ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 12:49
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 15:28
1 dk Okuma

Sadık Uygun 3. Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması başlıyor

Yarışma, kültürel belleği kuşaktan kuşağa taşımayı ve çocukların kendilerini ifade edebilecekleri yeni edebi alanlar açmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sadık Uygun 3. Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması başlıyor

2026 yılı için belirlenen tema “mizah” oldu. Yarışma, 8–12 yaş grubuna yönelik yazılacak mizah romanlarını kabul edecek. Başvurular 14 Şubat 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kazanan eserler yalnızca ödüllendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda yayımlanarak çocuklara ulaşacak. Bu kitaplardan elde edilecek gelir, eğitim hayatını sürdürmekte güçlük çeken öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Sadık Uygun’un eğitimci kimliğini ve çocuklara olan desteğini yaşatmayı hedefleyen yarışma, çocuk edebiyatında yeni yazarların önünü açmayı amaçlıyor.

Yarışmanın seçici kurulunda edebiyat, sanat, eğitim, sağlık ve medya alanlarından önemli isimler yer alıyor:

Agah Aydın, Dr. (psikiyatrist, psikoterapist)
Buket Uzuner (yazar, akademisyen)
Deniz Yüce Başarır (yayıncı, editör, yazar)
Gonca Vuslateri (oyuncu)
Hatice Aslan (oyuncu)
Menekşe Tokyay, Dr. (gazeteci, yazar)
Pınar Sabancı (psikolog, psikoterapist)
Sedat Sever, Prof. Dr. (eğitbilimci, yazar)
Suat Çağlayan, Prof. Dr. (eski kültür bakanı, pediatrist, yazar)

Yarışmanın başvuru koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

