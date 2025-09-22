Sadık Uygun 3. Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması başlıyor

2026 yılı için belirlenen tema “mizah” oldu. Yarışma, 8–12 yaş grubuna yönelik yazılacak mizah romanlarını kabul edecek. Başvurular 14 Şubat 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kazanan eserler yalnızca ödüllendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda yayımlanarak çocuklara ulaşacak. Bu kitaplardan elde edilecek gelir, eğitim hayatını sürdürmekte güçlük çeken öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Sadık Uygun’un eğitimci kimliğini ve çocuklara olan desteğini yaşatmayı hedefleyen yarışma, çocuk edebiyatında yeni yazarların önünü açmayı amaçlıyor.

Yarışmanın seçici kurulunda edebiyat, sanat, eğitim, sağlık ve medya alanlarından önemli isimler yer alıyor:

Agah Aydın, Dr. (psikiyatrist, psikoterapist)

Buket Uzuner (yazar, akademisyen)

Deniz Yüce Başarır (yayıncı, editör, yazar)

Gonca Vuslateri (oyuncu)

Hatice Aslan (oyuncu)

Menekşe Tokyay, Dr. (gazeteci, yazar)

Pınar Sabancı (psikolog, psikoterapist)

Sedat Sever, Prof. Dr. (eğitbilimci, yazar)

Suat Çağlayan, Prof. Dr. (eski kültür bakanı, pediatrist, yazar)

Yarışmanın başvuru koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.