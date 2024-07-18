"Sadık Topaloğlu'nun ceza aldığı dosya iki yıldır Yargıtay önünde, tutuklama mükerrer"
İstanbul'da 10 Temmuz’da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Sadık Topaloğlu çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği" suçlamasıyla 13 Temmuz’da tutuklandı. Önce Metris Cezaevi’ne daha sonra da Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edildi.
Anadolu Ajansı, Topaloğlu’nun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü ortak operasyonla yakalandığını, "PKK'nin istihbarat yapılanmasında olduğunu ve örgüte finansal kaynak sağladığını" iddia etti.
Sadık Topaloğlu tutuklandı
Ancak bianet’in ulaştığı Topaloğlu’nun avukatı Ayşe Acinikli, iddiaları yalanlayarak Topaloğlu’nun Ekim 2022’de 6 yıl 3 ay ceza aldığı dosyadan mükerrer bir şekilde tutuklandığını söyledi.
Söz konusu dosyanın Yargıtay’da olduğu bilgisini veren Acinikli, dosyaya giren bir tanık ifadesiyle yeni bir soruşturma başlatıldığının bilgisini verdi. Acinikli olayı şöyle anlattı:
Sadık Topaloğlu, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gazeteciliğe ara vermişti. 2019'da üç ay tutuklu kaldığı ve 2022'de hapis cezası aldığı dosyada Özgür Baran isimli bir kişinin ifadesi vardı. Bu kişi açık tanık, itirafçı. İfadesinde örgütün MLP isimli bir yapılanmasından bahsediyor ve Sadık'ı Kandil'de gördüğünü söylüyor. Tanığın o dosyadaki ifadelerini yeni denilerek açılan soruşturmada Sadık’a sordular.
Bir de dosyada Özgür Baran'ın ifadesiyle ilintili olarak sunulan fotoğraflar var. Bunlar da 2014-2015’ten, çözüm süreci döneminden. Bu iki nedenle polis Sadık’ın evinde arama yaptı. Savcılık ve mahkeme Sadık’ın gazetecilik yaptığı dönemde hazırladığı bir röportajla ilgili soruları ve yasaklı olmayan bir kitabın üzerindeki notları örgütsel doküman olarak kabul etti.
Ancak zaten Sadık aynı dosyadan daha önce tutuklandı ve 6 yıl 3 aylık ceza aldı. Dosya iki senedir Yargıtay önünde bekliyor. Tebliğnamesi bile hâlâ gelmedi. Baktığımızda ifade aynı ifade, hiçbir farklılık yok. Dosyada normalde tutuklanmayı gerektirecek bir şey de yok. Ama mükerrer bir şekilde tutuklandı. Bu aşamada tutuklamanın hukuka aykırı olduğu açık.
Medyada çıkan haberlere değinen Acinikli, vakanın veriliş şeklini eleştirdi. Topaloğlu’nun Cumartesi günü tutuklandığını belirtip “Bugün Perşembe. Olayın üzerinden beş gün geçmişken haberlerin ‘son dakika’ diye verilmesi kasıtlı bir durum” diye konuştu.
Acinikli, tutukluluğa itiraz ettikleri bilgisini de paylaşarak şu anki aşamada savcılığın ya iddianame hazırlayıp yargılama safhasına geçeceğini ya da ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı vererek dosyayı kapatacağını söyledi.
“İkinci kez cezalandırıldı"
Öte yandan Topaloğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden (DFG) açıklama yaptı. DFG, açıklamasında "Topaloğlu'nun tutuklanmasına gerekçe yapılan soruşturma kapsamında 2022'de yargılanmış ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını" hatırlattı.
Açıklamada "Duruşmalara hiç katılmayan bir tanık beyanı üzerinden ceza verilen Topaloğlu, yeniden tutuklanarak ikinci kez cezalandırılmış oldu" denildi.
İktidara yakın medya kuruluşlarının Topaloğlu'nun tutuklanışını "Örgütün sözde istihbarat hücresi çöktü!" şeklinde vererek hedef gösterildiğini belirten DFG açıklamasında "15 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapan Topaloğlu'nun, yargılama süreci sürerken ve masumiyet karinesi ihlal edilerek hedef gösterilmesini kınıyoruz. Hukukun hiçe sayıldığı, masumiyet karinesinin ortadan kaldırıldığı ve tüm muhalif kesimlerin iktidar tarafından 'terörist' söylemleriyle kriminalize edildiği bir ortamda gazetecileri ve gazeteciliği savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Topaloğlu derhal tahliye edilmeli" ifadelerine yer verdi.
2022'de ceza çıkan dosyada ne olmuştu?
Topaloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci meslektaşı Sadiye Eser ile birlikte 29 Kasım 2019’da gözaltına alındı. İki gazeteci 3 Aralık’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Savcılık hazırladığı iddianamede gazetecilere 'örgüt üyeliği' suçlaması yöneltti. Gerekçe yaptıkları haberler ile aleyhte ifade veren Dilek Akyol ile Özgür Baran’ın beyanlarıydı.
Dava İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 26 Mart 2020'de görülen ilk duruşmada iki gazeteci de tahliye edildi. Devam eden duruşmalarda dinlenen tanık Dilek Akyol, emniyette polisin Topaloğlu’na dair önüne fotoğraflar koyduğunu ancak tanımadığını beyan ettiğini dile getirdi.
Eser ve Topaloğlu hakkında daha önce aleyhte beyan veren Özgür Baran ise tebligat gönderilmesine rağmen hiçbir duruşmaya katılmadı.
Ancak buna rağmen iddia makamı duruşmada Eser’i ve Topaoğlu’nu tanımadığını söyleyen Akyol’un ifadeleri yerine, soruşturma aşamasında ifade veren Baran’ın itiraflarını esas hakkındaki mütalaasına yansıttı. Ceza talebinde bulundu.
8 Eylül 2022’de görülen karar duruşmasında, mahkeme Topaloğlu ve Eser’e ayrı ayrı 6 yıl 3’er yıl ceza verdi. Mahkeme gerekçeli kararında cezayı "Suç oluşturan bir eylem tespit edilmemiş olsa da devlet ve toplum için tehlikeli" diyerek gerekçelendirdi.
(HA)