"Sadık Topaloğlu'nun ceza aldığı dosya iki yıldır Yargıtay önünde, tutuklama mükerrer"

İstanbul'da 10 Temmuz’da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Sadık Topaloğlu çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği" suçlamasıyla 13 Temmuz’da tutuklandı. Önce Metris Cezaevi’ne daha sonra da Marmara Cezaevine (Silivri) sevk edildi.

Anadolu Ajansı, Topaloğlu’nun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü ortak operasyonla yakalandığını, "PKK'nin istihbarat yapılanmasında olduğunu ve örgüte finansal kaynak sağladığını" iddia etti.

Ancak bianet’in ulaştığı Topaloğlu’nun avukatı Ayşe Acinikli, iddiaları yalanlayarak Topaloğlu’nun Ekim 2022’de 6 yıl 3 ay ceza aldığı dosyadan mükerrer bir şekilde tutuklandığını söyledi.

Söz konusu dosyanın Yargıtay’da olduğu bilgisini veren Acinikli, dosyaya giren bir tanık ifadesiyle yeni bir soruşturma başlatıldığının bilgisini verdi. Acinikli olayı şöyle anlattı:

Sadık Topaloğlu, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gazeteciliğe ara vermişti. 2019'da üç ay tutuklu kaldığı ve 2022'de hapis cezası aldığı dosyada Özgür Baran isimli bir kişinin ifadesi vardı. Bu kişi açık tanık, itirafçı. İfadesinde örgütün MLP isimli bir yapılanmasından bahsediyor ve Sadık'ı Kandil'de gördüğünü söylüyor. Tanığın o dosyadaki ifadelerini yeni denilerek açılan soruşturmada Sadık’a sordular.

Bir de dosyada Özgür Baran'ın ifadesiyle ilintili olarak sunulan fotoğraflar var. Bunlar da 2014-2015’ten, çözüm süreci döneminden. Bu iki nedenle polis Sadık’ın evinde arama yaptı. Savcılık ve mahkeme Sadık’ın gazetecilik yaptığı dönemde hazırladığı bir röportajla ilgili soruları ve yasaklı olmayan bir kitabın üzerindeki notları örgütsel doküman olarak kabul etti.

Ancak zaten Sadık aynı dosyadan daha önce tutuklandı ve 6 yıl 3 aylık ceza aldı. Dosya iki senedir Yargıtay önünde bekliyor. Tebliğnamesi bile hâlâ gelmedi. Baktığımızda ifade aynı ifade, hiçbir farklılık yok. Dosyada normalde tutuklanmayı gerektirecek bir şey de yok. Ama mükerrer bir şekilde tutuklandı. Bu aşamada tutuklamanın hukuka aykırı olduğu açık.