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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 16:51
4 dk Okuma

HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU

Sadettin Tantan hakkında suç duyurusu yapılacak

Avukat Güçlü Sevimli, “İddianame düzenlenmesi için yeterli şüphe kafidir. Tantan için de yeterli şüphenin sebepleri mevcuttur. Ortaya çıkan deliller ve belgeler, hakkında iddianame hazırlanması için yeterlidir” dedi.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
Sadettin Tantan hakkında suç duyurusu yapılacak

Bayrampaşa Cezaevi’nde 19 Aralık 2000’de, “Hayata Dönüş Operasyonu”nun uygulanmasıyla ilgili davanın 52. duruşması Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Nisan’da görüldü.

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Mahkeme, müdahil avukatların, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hakkında suç duyurusu yapılması talebini reddetti.

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“Tantan, operasyonun hukuki sorumlusu”

Müdahil avukatlardan Güçlü Sevimli bianet’e yaptığı açıklamada, tanık sıfatıyla ifade vermiş olan Sadettin Tantan’ın kendisinin de söylediği gibi, 14 Aralık 2000 tarihli müdahale planında imzası olduğuna dikkat çekti:

“Bu planın, yargılama konusu operasyonun genel müdahale planı olduğunu ifadesinde söyledi. Kendisinin imzalamasının da doğal olduğunu, İçişleri Bakanı olarak yetkilinin kendisi olduğunu da beyan etti.

Bu müdahale planı, yargılama konusu operasyonun temel planı. Planda silah kullanılacağı da dahil nasıl müdahale edileceği yazıyor. Planda imzası olan Tantan, emri veren kişi, dolayısıyla hukuki sorumlusu.”

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“Aydın, Tantan’ın 2 numaralı sorumlu olduğunu söyledi”

Avukat Güçlü Sevimli, Tantan’ın ifadesinde ayrıca operasyon kararının MGK’da alındığını, kendisinin de bu toplantılara katıldığını söylediğini belirtti:

“Bu da hukuki sorumluluğuna net bir şekilde işaret ediyor. Zaten daha önce ifade veren dönemin rütbeli askerleri de operasyonun, İçişleri Bakanlığının operasyonu olduğunu defalarca söyledi. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Albay Ali Aydın, Tantan’ın operasyonun 2 numaralı sorumlusu olduğunu söylemişti. Tüm bunlar düşünüldüğünde, Tantan hakkında operasyondaki hukuki sorumluluğu nedeniyle şüpheli sıfatıyla iddianame düzenlenmesi gerekir.”

Ali Aydın, dava kapsamında verdiği ikinci ifadesinde, operasyonun sorumlularını şöyle sıralamıştı: “Her birimin ayrı komutanı vardı ama illa bir numara diye sorulacaksa Bülent Ecevit, iki numara İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dört numara da Aytaç Yalman'dır. Operasyon sorumluları bunlardır. O dönem Jandarma Genel Komutanımız Aytaç Yalman'dı.” Dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun da operasyonun planını yapan ve operasyonu icra edenin İçişleri Bakanlığı olduğunu söylemişti.

“Deliller ve belgeler iddianame hazırlanması için yeterli”

Avukat Sevimli, Tantan’ın hukuki sorumluluğuna dair şu açıklamayı yaptı:

“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) çeşitli şüphe dereceleri vardır. Bir savcılık soruşturmasının başlaması için basit şüphe yeterlidir. Gözaltı için makul şüphe yeterlidir. Tutuklama için de kuvvetli suç şüphesi gerekir. İddianame düzenlenmesi için ise yeterli şüphe kafidir.

Yargılama sonucu ortaya konan belge ve bilgiler ışığında Tantan için yeterli şüphenin sebepleri mevcuttur. Bu deliller ve belgeler iddianame hazırlanması için yeterlidir.”

“Tantan hakkında çok daha fazla delil ortaya çıktı”

Mahkemenin suç duyurusunda bulunulması taleplerini reddettiğini belirten Sevimli, müdahil avukatlar olarak kendilerinin suç duyurusunu yapacaklarını açıkladı:

“Daha önce de tanık olarak dinlenmiş olan dönemin Ceza ve Tevkifevleri Müdürü Ali Suat Ertosun, dönemin Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Albay Ali Aydın ve Tantan hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmuştuk. Hiçbirinden bir sonuç çıkmadı. Ancak gelinen noktada bu kişiler hakkında, özellikle de Sadettin Tantan hakkında çok daha fazla delil ortaya çıktı. Bu yeni bilgi ve belgelerle, davanın müdahil avukatları olarak yeniden suç duyurusu yapacağız.”

MGK Genel Sekreterliği hakkında suç duyurusu talebi

Sadettin Tantan, şahsına açılan özel duruşmada verdiği ifadesinde, operasyon kararının MGK’da alındığını söyledi. Daha önceki tüm tanıklar da aynı bilgiyi vermişti.

Güçlü Sevimli, “Tüm tanıkların bunu beyan etmesinin ardından mahkemeden MGK’ya yazı yazıp ilgili kararın dosyaya celbini talep etmiştik. Mahkeme de talebi kabul edip MGK’ya toplamda dört ayrı yazı yazdı. MGK her seferinde ‘Böyle bir toplantı olmadı, elimizde operasyona dair karar alındığına dair belge arşiv yoktur’ diye yanıt verdi” dedi.

Avukatlar son duruşmada mahkemeden Tantan’ın ifadesiyle birlikte hem yeniden MGK’ya yazı yazılması hem de mahkemeye gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle MGK Genel Sekreterliği hakkında suç duyurusu yapılması talebinde bulundu.

Mahkeme bu taleple ilgili gelecek celse karar vereceğini bildirdi.

Bir sonraki duruşma 20 Eylül’de görülecek.

Operasyonun 14 Aralık 2000 tarihli ana harekat planında dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın imzası var.

bianet’in 2014 yılında haberleştirdiği planın dört ayrı ekinin tamamında ayrıca Ali Aydın’ın imzası bulunuyor. Ali Aydın bunun genel müdahale emri olduğunu, ana harekat planının bu olduğunu söyledi.

(AS)

Hayata Dönüş Operasyonu sadettin tantan
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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