HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:08 25 Aralık 2025 14:08
 SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 14:15 25 Aralık 2025 14:15
Okuma:  2 dakika

Sadettin Saran adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran haftada iki gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sadettin Saran adli kontrolle serbest
Fotoğraf: Oğuz Yeter / AA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saran, saç örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanılması sonrasında dün akşam (24 Aralık) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan Saran'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Saran, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan "imza atma" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltında
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltında
24 Aralık 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran, soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Sadettin Saran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
