“Sadece bir hibe programı değil, bir dayanışma alanı”

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hayata geçirdiği “Afet Risk Yönetiminde STÖ'lerin Kapasitesinin Desteklenmesi” projesi kapsamında alt hibe desteği sağlayacağı sivil toplum örgütleriyle Ankara'da buluştu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinde rol alan örgütlerin destekleneceği alt hibe programı kapsamında 20 sivil toplum örgütü deprem bölgesinde farklı başlıklarda çalışmalar yürütecek.

Alt hibe desteği alan sivil toplum örgütleri, deprem bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinden çocuk haklarına, afetlere hazırlık çalışmalarından dezavantajlı grupların güçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede projeler yürütecek. Her biri kendi uzmanlık alanında dayanışmayı büyütmeyi ve afet risk yönetimi kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında desteklenen sivil toplum örgütlerinin gerçekleştireceği çalışmalar, afet bölgesindeki dayanışmayı büyütmeye ve toplulukların kriz yönetimi kapasitelerini güçlendirmeye katkı sunacak.

Sivil toplum örgütleri afet bölgesinde güçleniyor

STGM Genel Koordinatörü Dr. Tezcan Eralp Abay, konuşmasında kriz dönemlerinde sivil toplumun hayati önemine dikkat çekerek, yürütülen projenin salt hibe desteğinden öte bir dayanışma alanı sunduğunu vurguladı.

Toplantıya Avrupa Birliği’ni temsilen katılan Sivil Koruma İrtibat Kişisi Akif Türkel ise kriz durumlarına yönelik geliştirilen sivil koruma programının içeriği hakkında bilgi verdi. Türkel, afet riski altında yaşayan sivil toplum örgütlerini güçlendirme hedefinin Avrupa Birliği'nin gündeminde olduğunu, ancak 6 Şubat depremlerinin beklenmedik etkisi nedeniyle hareket biçimini değiştirdiklerini belirtti.

Hangi örgütler, ne yapacak? Proje kapsamında yer alan STÖ'ler ve gerçekleştirecekleri çalışmalar şöyle: Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, depremde önemli roller üstlenen kuryeler üzerine çalışma yapacak. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında kuryelerin ve kadınların ortak ağ kurmalarını sağlayacak.

depremde önemli roller üstlenen kuryeler üzerine çalışma yapacak. Dernek, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında kuryelerin ve kadınların ortak ağ kurmalarını sağlayacak. Köy Okulları Değişim Ağı, afet bölgesinde öğretmenlere destek olmayı ve afetlere hazır öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor.

afet bölgesinde öğretmenlere destek olmayı ve afetlere hazır öğretmenler yetiştirmeyi hedefliyor. Oyun Hareketi Derneği, esnek oyun alanlarının iyileştirici deneyimini öğretmenler ve sivil toplumla paylaşacak.

esnek oyun alanlarının iyileştirici deneyimini öğretmenler ve sivil toplumla paylaşacak. Önce Çocuklar Derneği, Diyarbakır ve Adıyaman'da çocuk hakları alanında çalışan örgütler ve belediyelerle iş birliği yapacak.

Diyarbakır ve Adıyaman'da çocuk hakları alanında çalışan örgütler ve belediyelerle iş birliği yapacak. Muamma LGBTİ+ Derneği, LGBTİ+ kapsayıcı afet müdahale modeli üzerine çalışacak ve yerel yönetimler ile STÖ'lerle iş birliği yapacak.

LGBTİ+ kapsayıcı afet müdahale modeli üzerine çalışacak ve yerel yönetimler ile STÖ'lerle iş birliği yapacak. Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği, Adana'da koruyucu afet risk yönetimi modeli oluşturacak.

Adana'da koruyucu afet risk yönetimi modeli oluşturacak. Sevgi Gönüllüleri Derneği, Marmara depremine hazırlık için köy okulları ve öğretmenlerle çalışacak.

Marmara depremine hazırlık için köy okulları ve öğretmenlerle çalışacak. Türkiye Down Sendromu Derneği, engellilik alanındaki STÖ'lerin afet ve acil durum kapasitesini artıracak.

engellilik alanındaki STÖ'lerin afet ve acil durum kapasitesini artıracak. Çember Sivil İnisiyatif Derneği, Adıyaman'da kadınların afet kriz yönetimi deneyimlerini güçlendirecek.

Adıyaman'da kadınların afet kriz yönetimi deneyimlerini güçlendirecek. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Hatay'da mahalle afet gönüllülerini hayata geçirecek.

Hatay'da mahalle afet gönüllülerini hayata geçirecek. Deprem Dayanışması Derneği, Hatay'da topluluk temelli çalışmaların güçlenmesine yönelik proje yürütecek.

Hatay'da topluluk temelli çalışmaların güçlenmesine yönelik proje yürütecek. Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, Malatya'da Roman, Abdal ve Dom topluluklarının kent hakkına erişimini destekleyecek.

Malatya'da Roman, Abdal ve Dom topluluklarının kent hakkına erişimini destekleyecek. Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Hatay'da gençlerin güçlenmesi ve dayanıklılık inşası için çalışacak.

Hatay'da gençlerin güçlenmesi ve dayanıklılık inşası için çalışacak. Samandağ Kadın Dayanışması Derneği , Hatay'da mahalle meclisleriyle birlikte çalışacak.

, Hatay'da mahalle meclisleriyle birlikte çalışacak. Kadının İnsan Hakları Derneği, dört şehirde (Çanakkale, Erzincan, İstanbul, İzmir) kadın ve LGBTİ+ örgütleri için kapasite güçlendirme yapacak.

dört şehirde (Çanakkale, Erzincan, İstanbul, İzmir) kadın ve LGBTİ+ örgütleri için kapasite güçlendirme yapacak. Tohum Otizm Vakfı , otizmli bireyler için afet hazırlığı üzerine odaklanacak.

, otizmli bireyler için afet hazırlığı üzerine odaklanacak. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Hatay'da Türkiyeli ve mülteci gençlerle afet risk yönetiminde gençlerin katılımını güçlendirecek.

Hatay'da Türkiyeli ve mülteci gençlerle afet risk yönetiminde gençlerin katılımını güçlendirecek. Kadın Dayanışma Vakfı, Balıkesir’de “Afetlerin Mağduru Değil Onarıcısı Kadınlar” başlığıyla çalışma yürütecek.

Balıkesir’de “Afetlerin Mağduru Değil Onarıcısı Kadınlar” başlığıyla çalışma yürütecek. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği- Çocuk Hakları Merkezi , Adıyaman'da çocuklara yönelik çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışarak bu yerel toplulukların afet riski yönetimi kapasitesini güçlendirecek.

, Adıyaman'da çocuklara yönelik çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışarak bu yerel toplulukların afet riski yönetimi kapasitesini güçlendirecek. Dayanışma İnsanları Derneği, aynı kentte gençlerle ve özellikle deprem bölgesinde gençlerle çalışan örgütlerle birlikte çalışarak, yerelden dayanışmayı büyütecek.

(AD)