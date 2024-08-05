SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 17 Ağustos 2016'da danışmanlık görevine getirilen eski başdanışmanı ve Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, dün (4 Ağustos) kanser tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adnan Tanrıverdi'nin cenazesi bugün, ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

SADAT tekrar gündemde, nedir bu SADAT?

Adnan Tanrıverdi kimdir?

Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

1964 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. Kurmay subay olarak; Adapazarı 2. Piyade Tümen Komutanlığı ,İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1980 Binbaşı terfi 1984 yılında Yarbay, 1987 yılında ise Albay oldu.

1990 yılında Malazgirt 8'inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığına atandı ve bu görevde iken 1992 yılında Tuğgeneralliğe yükseltildi.

1995–1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, Ağustos 1996 da İsmail Hakkı Karadayı'nın genelkurmay başkanlığı döneminde, kendi rızası olmadan emekli edildi.

Emekli olduktan sonra, İhlas Holding ve Türkiye Gazetesi patronu Enver Ören'in devre mülk şirketi İhlas Marmara Evleri'nin Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda görev aldı

Kasım 2004 tarihinden itibaren de, YAŞ kararları ile ordudan atılan 7 askerin kurduğu Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

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SADAT nedir?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir. 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kuruldu.

Şirketin belirttiği misyon "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

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Ne yapıyor?

Uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunduğunu ifade ediyor.

Şirketin, kursları arasında "Gayri Nizamı Harp (kontrgerilla)" ve "Keskin Nişancılık" gibi başlıklar da dikkat çekiyor. "Kara Harekatı", "Keskin Nişancılık", "Koruma", "Tahrip", "Gayri Nizami Harp", "İleri Tek Er Muharebe", "Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik", "Tank / Zırhlı Araç Avcılığı" gibi eğitim paketleri bulunuyor.

(RT)