SADAT Başkanı Tanrıverdi: Kılıçdaroğlu'nun mal varlığına haciz konuldu

SADAT’a (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 'paramiliter bir kuruluş' diyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mal varlığına haciz kondu.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun, açıklamaları nedeniyle açılan 1 milyon liralık tazminat davasını kaybettiğini hatırlattı.

Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu’nun bir buçuk yılda tazminat bedelini ödememesi nedeniyle; mal varlıklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulduğunu ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer SADAT’a gitti: Burası terörist yetiştiren bir kuruluş

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de İstanbul Beylikdüzü'ndeki SADAT'ın önüne gitmiş ve "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu.

Bunun üzerine SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurmuştu.

SADAT nedir?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir. 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kuruldu.

Şirketin belirttiği misyon "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

Ne yapıyor: Uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunduğunu ifade ediyor.

Şirketin, kursları arasında "Gayri Nizamı Harp (kontrgerilla)" ve "Keskin Nişancılık" gibi başlıklar da dikkat çekiyor. "Kara Harekatı", "Keskin Nişancılık", "Koruma", "Tahrip", "Gayri Nizami Harp", "İleri Tek Er Muharebe", "Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik", "Tank / Zırhlı Araç Avcılığı" gibi eğitim paketleri bulunuyor.

Kimler yer alıyor: Şirket, çeşitli branş ve uzmanlık alanlarından 50 ila 200 emekli TSK görevlisi çalıştırıyor.

Şirketin hizmetleri arasında danışmanlık, eğitim, konvansiyonel askerî eğitim, alışılmadık askerî eğitim, özel kuvvetler eğitimi ve ordu donatımı bulunuyor.

SADAT A.Ş.'nin Adnan Tanriverdi tarafından kurulan daha siyasi bir odağı olan ASSAM adında kardeş bir kuruluşu bulunuyor. ASSAM, stratejik bir araştırma merkezi işletmekte ve yıllık sözleşmelere ev sahipliği yapıyor.

SADAT hakkındaki iddialar: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kurulduğuna yönelik duyumlar aldığını gündeme getirerek araştırılmasını istedi.

Akşener'in işaret ettiği ve önlem alınmasını istediği SADAT'ın çeşitli yerlerde açtığı eğitim kamplarında 2800 kişinin 'gayri nizamı harp' ya da 'gerilla eğitimi' aldığı geçmiş dönemlerde gündeme gelmişti.

SADAT, 2018 yılında Afrin operasyonu sürecinde Özgür Suriye Ordusu'na yardım ettiği ve 2016 yılında darbe girişimi sürecinde sokağa çıkarak askerlerle çatıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ayrıca sivillere yargı muafiyeti getiren KHK SADAT için çıkarıldığı da çokça tartışılmıştı.