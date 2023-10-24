SADAT Başkanı'ndan Erdoğan’a İsveç tepkisi: Tarih bunu affetmez

"AKP'nin paramiliter gücü olduğu" olduğu iddialarıyla basında yer alan SADAT'ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nün Meclis'e gönderilmesine tepki gösterdi.

Tanrıverdi, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın İsveç kararını duyuran haberi alıntıladı ve "Bu katılım onaylanırsa tarih bunu affetmez" dedi.

SADAT tekrar gündemde, nedir bu SADAT?

SADAT nedir?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir. 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kuruldu.

Şirketin belirttiği misyon "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

SADAT, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunduğunu ifade ediyor.

Şirketin, kursları arasında "Gayri Nizamı Harp (kontrgerilla)" ve "Keskin Nişancılık" gibi başlıklar da dikkat çekiyor. "Kara Harekatı", "Keskin Nişancılık", "Koruma", "Tahrip", "Gayri Nizami Harp", "İleri Tek Er Muharebe", "Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik", "Tank / Zırhlı Araç Avcılığı" gibi eğitim paketleri bulunuyor.

Şirket, çeşitli branş ve uzmanlık alanlarından 50 ila 200 emekli TSK görevlisi çalıştırıyor.

Şirketin hizmetleri arasında danışmanlık, eğitim, konvansiyonel askerî eğitim, alışılmadık askerî eğitim, özel kuvvetler eğitimi ve ordu donatımı bulunuyor.

Ayrıca SADAT A.Ş.'nin Adnan Tanriverdi tarafından kurulan daha siyasi bir odağı olan ASSAM adında kardeş bir kuruluşu bulunuyor. ASSAM, stratejik bir araştırma merkezi işletmekte ve yıllık sözleşmelere ev sahipliği yapıyor.

(RT)