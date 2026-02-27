Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edilmedi

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kız çocuğu, saç örme protestosuna destek veren videosunun da aralarında bulunduğu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanan kız, Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderildi ve çıplak aramaya maruz bırakıldı.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama

Mahkeme: Kuvvetli suç şüphesi var

Avukat Edhem Kuruş'un tutukluluğa ilişkin itirazı İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Dosya kapsamı itibariyle kuvvetli suç şüphesinin varlığının bulunduğu iddia edilen kararda, cezaevinde geçirdiği süre, mevcut delil durumu ve mahkemece savunmasının alınmamış olması gibi nedenler yer aldı.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliye talebine ret

İtiraz yolu kapatıldı

Adli kontrol tedbiri hükümlerinin de yetersiz kalacağı ve tutuklamanın ölçülü olduğu belirtilen kararda, itirazın reddine ve tutukluluk halinin devamına oy birliği ile itiraz yolu kapalı şekilde karar verildiği vurgulandı.

İlk duruşma 3 Mart saat 15.00'te İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliyesi talep edildi

Saç örme protestoları nedir? Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)