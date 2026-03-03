ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 15:35 3 Mart 2026 15:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 16:04 3 Mart 2026 16:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edildi

İzmir'de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edildi

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kız çocuğu, saç örme protestosuna destek veren videosunun da aralarında bulunduğu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanan öğrenci, Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderilmiş ve çıplak aramaya maruz bırakılmıştı.

Savcı, çocuğun cezalandırılmasını istedi

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Savcılık 16 yaşındaki çocuğun "örgüt propagandası" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Kuruş, savunma için ek süre talep etti, mahkeme çocuğun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

Saç örme protestoları nedir?

Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YPJ’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)

İstanbul
saç örme protestosu izmir
