ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 12:05 17 Şubat 2026 12:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 14:56 17 Şubat 2026 14:56
Okuma Okuma:  3 dakika

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliye talebine ret

İzmir'de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan 16 yaşındaki kız çocuğu, hakkında iddianame tamamlandı, mahkeme avukat Edhem Kuruş'un tensiple tahliye edilme talebini "çocuğun delillere etki etme ve kaçma şüphesi" gerekçesiyle reddetti.

ENRead in English
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliye talebine ret

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kız çocuğu, saç örme protestosuna destek veren videosunun da aralarında bulunduğu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanan kız, Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderildi ve çıplak aramaya maruz bırakıldı.

İddianame kabul edildi

Çocuk hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte avukat Edhem Kuruş, müvekkilinin tensiple tutukluluk halinin kaldırılması talebini mahkemeye iletti.

Talebi değerlendiren İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma aşamasında toplanan delilleri değerlendirilerek düzenlenen iddianamede kuvvetli su şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddetti. Mahkeme kararında, somut delilerin bulunması, delillerin henüz toplanmaması, çocuğun delillere etki etme ve kaçma şüphesi bulunmasından kaynaklı tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AYM iptal etmişti

"Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, çocuğun sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraf, video ve şarkıdan oluşan içerikler suç delili olarak gösterildi.

Soruşturma evrağında sosyal medya paylaşımlarına "Açık kaynak araştırma" yöntemiyle ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2020 yılında aldığı kararda, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütmesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Polise ‘sanal devriye’ yetkisi 2017’de 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “Adli görev ve yetkiler” başlıklı maddesine yapılan ekle verildi.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı.

Ancak polise verilen bu yetkinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilerek iptal davası açıldı. AYM de 19 Şubat 2020’de hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Kanunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına, kişisel verilerin Anayasa ile koruma altında olduğuna, polisin sadece savcının talimatıyla belirlenen kişi hakkında soruşturma yürütebileceğine hükmetti.

İddianameyi kabul eden mahkeme, 3 Mart saat 15.00'e duruşma günü verdi.

Saç örme protestoları nedir?

Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
izmir saç örme protestosu AYM sanal devriye cezaevinde çıplak arama
