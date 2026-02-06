ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 09:28
 SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 10:02
Saç örme videosu paylaşan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sosyal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki çocuk, saç örme videosunu sosyal medyadan paylaşması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan çocuk "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

26 Ocak 2026

"Ağır ve ölçüsüz bir müdahale"

Avukat Edhem Kuruş, Mezopotamya Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, çocuğun tutuklanmasının eğitim hakkı, çocukların korunması ilkesi ve ölçülülük bakımından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, "Bir öğrencinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılması hukuken ağır ve ölçüsüz bir müdahale. Çocuklara ilişkin yargılamalarda üstün yararın gözetilmesi gerekiyor, tutuklamanın son çare olması gerekirken uygulanmasının ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kaygı verici" dedi.

"Çocuklardan korkan bir anlayışla karşı karşıyayız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit X hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin tepsikini, "Çocuklardan korkan, yasaları çocuklara karşı kullanan; kadınlara yönelik şiddeti görmezden gelip itiraz eden herkesi hedef alan bir anlayışla karşı karşıyayız." sözleriyle ifade etti.

Saç örme protestoları nedir?

Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)

