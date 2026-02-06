Saç örme videosu paylaşan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki çocuk, saç örme videosunu sosyal medyadan paylaşması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan çocuk "örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez

"Ağır ve ölçüsüz bir müdahale"

Avukat Edhem Kuruş, Mezopotamya Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, çocuğun tutuklanmasının eğitim hakkı, çocukların korunması ilkesi ve ölçülülük bakımından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, "Bir öğrencinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılması hukuken ağır ve ölçüsüz bir müdahale. Çocuklara ilişkin yargılamalarda üstün yararın gözetilmesi gerekiyor, tutuklamanın son çare olması gerekirken uygulanmasının ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kaygı verici" dedi.

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması

"Çocuklardan korkan bir anlayışla karşı karşıyayız"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit X hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin tepsikini, "Çocuklardan korkan, yasaları çocuklara karşı kullanan; kadınlara yönelik şiddeti görmezden gelip itiraz eden herkesi hedef alan bir anlayışla karşı karşıyayız." sözleriyle ifade etti.

İzmir’de, 16 yaşındaki bir çocuk, saçını ördüğü ve demokratik bir itiraz gösterdiği için tutuklandı.



Kadına yönelik işkenceyi görünmez kılanlar, buna verilen en barışçıl itirazdan bile korkuyor. Hukuk, korku yaymak için araçsallaştırılıyor.



Çocuklardan korkan, yasaları… — Gülistan Kılıç Koçyiğit (@gulistankilick) February 5, 2026

Halide Türkoğlu’ndan Adalet Bakanı’na: Saç örmek ne zamandan beri suç?

Saç örme protestoları nedir? Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)