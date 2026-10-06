Saç örme videosu nedeniyle yargılanan çocuk hakkında beraat kararı

Saç örme protestolarına destek amacıyla sosyal medya hesabından video paylaşan ve yargılama sürecinde 16 yaşında olan lise öğrencisi hakkında açılan “örgüt propagandası yapmak” davasında istinaf mahkemesi beraat kararı verdi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 23 Eylül’de, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Mayıs’ta verdiği 10 aylık hapis cezası bozuldu.
Daire, suçlamaya konu paylaşımın Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesinde aranan cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliği taşımadığına hükmetti. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a maddesi uyarınca çocuğun beraatine karar verdi.
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
Savcılık temyiz etti
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararını temyiz etti.
Başsavcılık, paylaşımın muhatap kitle üzerinde “açık ve yakın tehlike” oluşturduğunu ve örgütün şiddet yöntemlerini meşru gösterdiğini ileri sürdü.
Çocuğun avukatı Edhem Kuruş, bianet’e dosyanın Yargıtay’a gideceğini söyledi.
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edildi
Ne olmuştu?
İzmir’de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Suçlamaya konu içerikler arasında, Kuzey ve Doğu Suriye’de bir YPJ’linin saç örgüsünün kesilmesine karşı başlayan saç örme protestosuna destek amacıyla paylaştığı video ile Kürtçe şarkılar, fotoğraflar ve başka videolar yer aldı.
Soruşturma evrakında söz konusu içeriklere “açık kaynak araştırması” yoluyla ulaşıldığı belirtildi.
Çocuk, 5 Şubat 2026’da tutuklanarak İzmir Şakran Çocuk Cezaevi’ne gönderildi.
3 Mart 2026’da İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Toplam 26 gün cezaevinde kaldı.
Tahliyesinin ardından bianet’e konuşan çocuk, cezaevinde darp, çıplak arama ve psikolojik baskıya maruz kaldığını söyledi.
İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs’ta çocuğa “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Avukat Edhem Kuruş'un istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise bu hükmü kaldırarak çocuğun beraatine karar verdi.
Savcılığın beraat kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.
(NÖ)