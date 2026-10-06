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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 15:32 6 Ekim 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 16:15 6 Ekim 2026 16:15
Okuma Okuma:  2 dakika

Saç örme videosu nedeniyle yargılanan çocuk hakkında beraat kararı

Saç örme protestolarına destek videosu nedeniyle 16 yaşındayken tutuklanan lise öğrencisine verilen 10 aylık hapis cezası istinafta bozuldu. Mahkeme, paylaşımın “örgüt propagandası” suçunun unsurlarını taşımadığına hükmederek beraat kararı verdi; savcılık kararı temyiz etti.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
Saç örme videosu nedeniyle yargılanan çocuk hakkında beraat kararı
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Saç örme protestolarına destek amacıyla sosyal medya hesabından video paylaşan ve yargılama sürecinde 16 yaşında olan lise öğrencisi hakkında açılan “örgüt propagandası yapmak” davasında istinaf mahkemesi beraat kararı verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 23 Eylül’de, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Mayıs’ta verdiği 10 aylık hapis cezası bozuldu.

Daire, suçlamaya konu paylaşımın Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesinde aranan cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemleri meşru gösterme, övme ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etme niteliği taşımadığına hükmetti. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a maddesi uyarınca çocuğun beraatine karar verdi.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
12 Şubat 2026

Savcılık temyiz etti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararını temyiz etti.

Başsavcılık, paylaşımın muhatap kitle üzerinde “açık ve yakın tehlike” oluşturduğunu ve örgütün şiddet yöntemlerini meşru gösterdiğini ileri sürdü.

Çocuğun avukatı Edhem Kuruş, bianet’e dosyanın Yargıtay’a gideceğini söyledi.

Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edildi
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuk tahliye edildi
3 Mart 2026

Ne olmuştu?

İzmir’de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Suçlamaya konu içerikler arasında, Kuzey ve Doğu Suriye’de bir YPJ’linin saç örgüsünün kesilmesine karşı başlayan saç örme protestosuna destek amacıyla paylaştığı video ile Kürtçe şarkılar, fotoğraflar ve başka videolar yer aldı.

Soruşturma evrakında söz konusu içeriklere “açık kaynak araştırması” yoluyla ulaşıldığı belirtildi.

Çocuk, 5 Şubat 2026’da tutuklanarak İzmir Şakran Çocuk Cezaevi’ne gönderildi.

3 Mart 2026’da İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Toplam 26 gün cezaevinde kaldı.

Tahliyesinin ardından bianet’e konuşan çocuk, cezaevinde darp, çıplak arama ve psikolojik baskıya maruz kaldığını söyledi.

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Mayıs’ta çocuğa “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Avukat Edhem Kuruş'un istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise bu hükmü kaldırarak çocuğun beraatine karar verdi.

Savcılığın beraat kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
saç örme protestosu
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

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