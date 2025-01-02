Sabri Uzun kimdir?

Sabri Uzun, 1978’den 2013’te emekliliğe ayrılana kadar polislik yaptı. Emniyet’te İstihbarat Daire başkanlığına kadar yükseldi.

2016’daki darbe girişiminden üç yıl sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla yargılandı. Beraat etti.

Süleyman Soylu’nun İçişleri bakanlığı döneminde CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği için rütbeleri söküldü, silahı alındı. Cezası Ali Yerlikaya döneminde mahkemeden döndü. Hakları iade edildi.

Hrant Dink Suikasti davasında "Kamu görevini ihmal" suçlamasıyla yargılandı. Dosyası zaman aşımı nedeniyle düştü.

‘İn & Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar’ kitabını yazdı.

(HA)