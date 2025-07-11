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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 14:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:20
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Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Keyman’ın anısına özel kürsü kurdu

Ayrıca, sosyal bilimler alanındaki özgün çalışmaları desteklemek üzere “Kemal Derviş Makale Ödülü” verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Keyman’ın anısına özel kürsü kurdu

Sabancı Üniversitesi, 18 Ekim 2024’te hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Fuat Keyman'ın adını yaşatmak ve akademik mirasını sürdürmek amacıyla “Fuat Keyman Kürsüsü” kurdu.

Kurulan bu özel kürsüyle birlikte, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler ve sivil toplum alanlarında yürütülecek akademik çalışmalara destek verilmesi; genç araştırmacıların yetiştirilmesi ve disiplinlerarası iş birliklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğinde yürütülecek olan kürsü kapsamında, “Fuat Keyman Ziyaretçi Programı” ve her yıl düzenlenecek “Fuat Keyman Çalıştayı” ile ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin ortak üretim yapmaları teşvik edilecek.

Ayrıca, sosyal bilimler alanındaki özgün çalışmaları desteklemek üzere “Kemal Derviş Makale Ödülü” verilecek. Siyaset Bilimi Doktora Programı’na kabul edilen öğrencilere yönelik sunulacak “Fuat Keyman Bursu” ile de genç araştırmacıların gelişimi desteklenecek.

Fuat Keyman kimdir?
Fuat Keyman kimdir?
18 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fuat Keyman Sabancı Üniversitesi
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