ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2025 18:27
2 dk Okuma

Sabancı Üniversitesi öğrencileri: Mobbing ve burs gaspına son

Sabancı Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri, burs kesintileri, güvencesiz çalışma koşulları ve mobbinge karşı eylem yaptı. Öğrenciler, bursların iadesini ve disiplin soruşturmalarının geri çekilmesini istedi.

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Görseli Büyüt
Sabancı Üniversitesi öğrencileri: Mobbing ve burs gaspına son
Fotoğraf: Giray Girengir

Sabancı Üniversitesi’nde, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünden bir lisansüstü öğrencinin bursu “asistanlık görevini tamamlamadığı”, Ekonomi bölümünden altı lisansüstü öğrencinin bursu ise “ortalama” gerekçesiyle kesildi. Kesintiler, aylık burs, yurt bursu ve eğitim bursunu kapsıyor.

Öğrenciler, burs değerlendirme sürecinin şeffaf olmadığını ve kriterlerin muğlak olduğunu belirterek yaşananları “politik faaliyet yürüten öğrencilere karşı bir yıldırma politikası” olarak nitelendirdi.

Bursu kesilen bir öğrenci, bianet’e yaptığı açıklamada, Saraçhane eylemleri sürecinde aktif olan öğrencilerin hedef alındığını belirtti. Kesinti kararının, burs sözleşmesindeki “Burs durumunuz yeniden değerlendirilebilir” maddesine dayandırıldığını aktardı.

“Mobbinge ve burs gaspına karşı itirazımızı yükseltiyoruz” sloganıyla dün (8 Ağustos) bir araya gelen öğrenciler, Tuzla Kampüsü önünde basın açıklaması düzenledi.

Polis ve özel güvenlik birimi, öğrencilerin basın açıklaması için kurmak istediği tenteye müdahale etti. Kurulmasına izin verilmedi. Öğrencilerin, trans ve LGBTİ+ bayrakları açmaları hâlinde gözaltına alınacakları yönünde tehdit edildiği öğrenildi.

“Öğrenciler ucuz iş gücü değildir”

Sabancı Üniversitesi öğrencileri, kampüs önünde yaptıkları açıklamada, lisansüstü öğrencilerinin ‘öğretim asistanlığı’ adı altında araştırma görevlisi olarak çalıştırılmasına rağmen sözleşmesiz, sigortasız ve güvencesiz bırakıldığını belirterek şöyle dedi:

“Bu koşullar gizlenmek için kadroya sembolik araştırma görevlileri alınıyor. Üniversite, öğrencilerin hak arama süreçlerini bürokratik oyalamalarla sabote ederek en sonunda topluca reddediyor. Buna karşı çıkan öğrenciler ise mobbinge maruz bırakılıyor. Biz biliyoruz ki üniversiteler şirket değildir, öğrenciler ucuz iş gücü değildir.”

Açıklamada, Ocak ayında dört aylık sözleşmeyle çalışan bir öğrencinin, İsrail’in en büyük petrol tedarikçisi olan Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile düzenlenen eğitimi eleştirdiği için işten çıkarıldığı hatırlatıldı.

“Keyfi burs kesintilerine son”

Öğrenciler; burs kesintilerinin durdurulmasını, öğretim asistanlarına güvenceli sözleşme ve sigorta sağlanmasını, Öğrenci Temsil Kurulu’nun tanınmasını ve karar süreçlerine dahil edilmesini talep etti. Ayrıca bursların iade edilmesi ve üniversitenin LGBTİ+ ile kadın düşmanı uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Yaşananların tekil baskılar olmadığını söyleyen öğrenciler, diğer üniversitelerdeki benzer yönetim politikalarına ve disiplin soruşturmalarına karşı da mücadele edeceklerini belirterek açıklamayı sonlandırdı.

(BK/VC)

Haber Yeri
İstanbul
Sabancı Üniversitesi öğrenci eylemi
Beyzak Kesmez
Beyzak Kesmez
tüm yazıları

Ağustos 2025 bianet stajyeri. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde okuyor. Öğrenci hareketleri, kadın ve LGBTİ+ konularıyla ilgileniyor.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
6 Ağustos 2025
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
Sayfa Başına Git