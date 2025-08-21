ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 17:50
1 dk Okuma

Şaban Vatan tahliye edildi

Vatan, tahliye haberini sosyal medyadan "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Asla pes etmeyeceğiz" ifadeleriyle duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği Espiye Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.

Vatan, tahliye kararını X hesabından "Selamlar herkese. Tahliye oldum az önce. Mücadelemiz RabiaNazİçinAdalet. Sonuna kadar devam. Asla pes etmeyeceğiz" ifadeleriyle duyurdu.

Ne olmuştu?

11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vatan, 14 Temmuz 2025'te Giresun'daki Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Şaban Vatan rabia naz Nurettin Canikli
