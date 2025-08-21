Şaban Vatan tahliye edildi

11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği Espiye Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.
Vatan, tahliye kararını X hesabından "Selamlar herkese. Tahliye oldum az önce. Mücadelemiz RabiaNazİçinAdalet. Sonuna kadar devam. Asla pes etmeyeceğiz" ifadeleriyle duyurdu.
Selamlar herkese— ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) August 21, 2025
Tahliye oldum az önce
Mücadelemiz #RabiaNazİçinAdalet
Sonuna kadar devam
Asla pes etmeyeceğiz ✌ pic.twitter.com/c6ncXFdcnG
Ne olmuştu?
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Vatan, 14 Temmuz 2025'te Giresun'daki Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu.
(AB)