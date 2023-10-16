ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 17:28
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 17:29
1 dk Okuma

"Sabahattin Ali" tiyatro oyunu Kasım'da izleyicisini bekliyor

Oyun, Sabahattin Ali'nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorguluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/sabahattin-ali-tiyatro-oyunu-kasim-da-izleyicisini-bekliyor.jpg

Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği 'Sabahattin Ali' adlı tiyatro oyunu, Kasım ayında seyircisi ile buluşacak.

 Oyun, Sabahattin Ali'nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorguluyor.

 EG yapımın prodüksiyonu ile Kasım ayında seyircisi ile buluşacak oyunda, bir kamyon şoförü olan Ali Ertekin ile Sabahattin Ali arasında geçen bu yolculuk kurmaca olarak anlatılıyor. Yazar, sosyalist yazar Ali'nin asla bilinemeyen gerçekliği yorumluyor.

Oyun, Sabahattin Ali’nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorguluyor. Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı oyuncu kadrosunda yer alıyor.

M. Emin Taşdemir’in dramatürglüğünü üstlendiği oyunda Didem Çiçek, Boran Gencer de reji asistanlığını yapıyor. Berfin Su Yıldız da piyanosuyla oyunun şarkılarına eşlik ediyor. 

Sabahattin Ali "Sabah Yıldızı" ile Anılıyor
Sabahattin Ali "Sabah Yıldızı" ile Anılıyor
2 Nisan 2020
Sabahattin Ali
Sabahattin Ali'yi Unutturmak Kolay mı?
2 Nisan 2015

(EMK)

Sabahattin Ali
Sayfa Başına Git