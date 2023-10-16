"Sabahattin Ali" tiyatro oyunu Kasım'da izleyicisini bekliyor

Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği 'Sabahattin Ali' adlı tiyatro oyunu, Kasım ayında seyircisi ile buluşacak.

Oyun, Sabahattin Ali'nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorguluyor.

EG yapımın prodüksiyonu ile Kasım ayında seyircisi ile buluşacak oyunda, bir kamyon şoförü olan Ali Ertekin ile Sabahattin Ali arasında geçen bu yolculuk kurmaca olarak anlatılıyor. Yazar, sosyalist yazar Ali'nin asla bilinemeyen gerçekliği yorumluyor.

Oyun, Sabahattin Ali’nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorguluyor. Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı oyuncu kadrosunda yer alıyor.

M. Emin Taşdemir’in dramatürglüğünü üstlendiği oyunda Didem Çiçek, Boran Gencer de reji asistanlığını yapıyor. Berfin Su Yıldız da piyanosuyla oyunun şarkılarına eşlik ediyor.

Sabahattin Ali "Sabah Yıldızı" ile Anılıyor

Sabahattin Ali'yi Unutturmak Kolay mı?

(EMK)