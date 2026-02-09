ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 14:57 9 Şubat 2026 14:57
 SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 15:05 9 Şubat 2026 15:05
Okuma:  2 dakika

Sabahattin Ali için bakanlığa soru önergesi: Mezar yeri açıklansın

CHP'li Adıgüzel, “Eğer bu ülkede hukukun üstünlüğü varsa, cenazeyi bilerek ya da bilmeyerek kaybeden kamu görevlileriyle ilgili hangi işlemler yapıldı?” diye sordu

BİA Haber Merkezi

Sabahattin Ali için bakanlığa soru önergesi: Mezar yeri açıklansın

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sabahattin Ali’nin ölümünden 78 yıl sonra mezar yeri ve adli kayıtlara erişim talebini TBMM gündemine taşıdı.

2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldürülen Sabahattin Ali’nin mezar yerinin nerede bulunduğu ve cinayete ilişkin adli kayıtlara erişim hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine girdi.

Cumhuriyet tarihinin en eski siyasi cinayetlerinden biri olarak kabul edilen Sabahattin Ali cinayetini Meclis’e taşıyan Adıgüzel, aradan geçen uzun zamana dikkat çekti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının önünde artık hiçbir engel bulunmadığını ifade etti.

Evrensel gazetesinden Ramis Sağlam’ın aktardığına göre Adıgüzel, “Sabahattin Ali’nin ölümü Türkiye tarihinin en eski siyasi cinayetlerinden biridir. 78 yıl sonra bu dosyanın açılmaması için ne hukuki ne de siyasi bir gerekçe vardır” dedi.

"Sabahattin Ali’nin yalnız ideallerinin değil, akıbetinin de takipçileri olmayı sürdüreceğiz"
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI:
"Sabahattin Ali’nin yalnız ideallerinin değil, akıbetinin de takipçileri olmayı sürdüreceğiz"
6 Nisan 2024
Sabahattin Ali'yi Unutturmak Kolay mı?
Sabahattin Ali'yi Unutturmak Kolay mı?
2 Nisan 2015

"Mezar yerinin açıklanmaması bir tercih"

Cinayetin ardından kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Sabahattin Ali’nin naaşını emniyet güçlerinin teslim aldığı yer aldı. Cinayeti işlediğini kabul eden Ali Ertekin’in yakalanmasından sonra, çoban Şükrü’nün verdiği ifadede de cenazenin emniyete teslim edildiği bilgisi yer aldı.

Bu duruma dikkat çeken Adıgüzel, devletin gizli kayıtları da dâhil olmak üzere ölüm şekli, otopsi süreci ve cenazenin akıbetine ilişkin tüm bilgilerin resmi kayıtlarda bulunması gerektiğini söyledi. Adıgüzel, buna rağmen mezar yerinin bilinmemesini ya da açıklanmamasını bir tercih olarak değerlendirdi.

Adıgüzel, Adalet Bakanı Tunç’a sunduğu soru önergesinde adli tıp incelemesi dâhil tüm kayıtların açılmasına yönelik bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini, naaşın ilk bulunduğu yerden alınmasına ilişkin adli belgelerde hangi bilgilerin yer aldığını, Sabahattin Ali’nin mezarının nerede bulunduğunu, devlet kayıtlarında mezara ilişkin hangi bilgilerin yer aldığını ve faili meçhul niteliğinin ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden ele alınıp alınmadığını sordu.

Adalet Bakanlığı, 2 Şubat 2026 tarihinde verdiği yazılı yanıtta Anayasa’da yer alan yargı bağımsızlığı ve mahkemelere talimat verilemeyeceğine ilişkin genel ifadelere yer verdi. Bakanlığın yanıtı, soru önergesinde yer alan somut taleplere cevap içermedi.

Bakanlığın yanıtını eleştiren Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na da başvurduğunu, ancak yalnızca Adalet Bakanlığından yanıt aldığını dile getirdi.

Adıgüzel, “Eğer bu ülkede hukukun üstünlüğü varsa, cenazeyi bilerek ya da bilmeyerek kaybeden kamu görevlileriyle ilgili hangi işlemler yapıldı?” diye sordu ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Cumhuriyet aydınının yaşam hakkı gasbedildi, mezar yeri 78 yıldır gizli tutuluyor. Buna daha fazla kayıtsız kalamayız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sabahattin Ali CHP faili meçhul cinayetler CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
ilgili haberler
Özgür Düşüncenin Sesi Sabahattin Ali
4 Nisan 2002
BAHAR AKPINAR YAZDI
Sabahattin Ali: Siyasal İktidar Baskısına Taviz Vermeyen Yazar
22 Ekim 2016
/yazi/sabahattin-ali-siyasal-iktidar-baskisina-taviz-vermeyen-yazar-179854
BURAK SOYER'DEN
Sabahattin Ali’den En Güzel Alıntılar Bu Kitapta
11 Mayıs 2019
/yazi/sabahattin-ali-den-en-guzel-alintilar-bu-kitapta-208242
Sabahattin Ali "Sabah Yıldızı" ile Anılıyor
2 Nisan 2020
/haber/sabahattin-ali-sabah-yildizi-ile-aniliyor-222344
Sabahattin Ali'yi Unutturmak Kolay mı?
2 Nisan 2015
/haber/sabahattin-ali-yi-unutturmak-kolay-mi-163507
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI:
"Sabahattin Ali’nin yalnız ideallerinin değil, akıbetinin de takipçileri olmayı sürdüreceğiz"
6 Nisan 2024
/haber/sabahattin-alinin-yalniz-ideallerinin-degil-akibetinin-de-takipcileri-olmayi-surdurecegiz-293966
GÖZALTINDA KAYIPLAR
"Sabahattin Ali'nin Mezarı Nerede? Bir Özür de mi Yok?"
27 Şubat 2010
/haber/sabahattin-ali-nin-mezari-nerede-bir-ozur-de-mi-yok-120330
Kısa Biyografi: Sabahattin Ali
24 Şubat 2007
ATÖLYE BİA / ŞUBAT 2019 / TELİF HAKKI
“Sabahattin Ali Kitaplarının Ucuza Satılması Değerini Azaltmaz”
2 Mart 2019
/haber/sabahattin-ali-kitaplarinin-ucuza-satilmasi-degerini-azaltmaz-205996
HÜSEYİN ŞENGÜL YAZDI
Sabahattin Ali
4 Nisan 2016
/yazi/sabahattin-ali-173601
