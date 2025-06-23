Sabahat Akkiraz: Talât Paşa kahramandır

Londra'da 6 Temmuz tarihinde konser vermesi planlanan Sabahat Akkiraz yaptığı sosyal medya paylaşımında konserinin festival komitesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

36. Day-Mer Festivali kapsamındaki etkinliklerde Sabahat Akkiraz'ın yanı sıra Niyazi Koyuncu'nun sahne alacağı duyurulmuştu.

Talat Paşa’nın gölgesinde “solculuk” oynamak

Festivalde katılacaklar arasında, Sevda Karaca (EMEP Milletvekili), Andrew Murray, Paula Peters, Caroline Woodley, Daniel Kerde, Ben Jamal ve Aslı Gül (DAY-MER Sözcüsü) bulunuyor.

Akkiraz paylaşımında iptal kararının gerekçesine yer vermedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise iptal nedeninin Akkiraz'ın 20 Haziran günü sosyal medyadan yaptığı "Talât Paşa kahramandır." paylaşımı olduğu iddia edildi.

Akkiraz daha önce de Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda Alevilerin solcular tarafından 'kullanıldığını' iddia etmişti.

(Mİ)