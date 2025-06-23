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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 12:17
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KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Sabahat Akkiraz: Talât Paşa kahramandır

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın 6 Temmuz’da Londra’da vereceği konser, festival komitesi tarafından iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sabahat Akkiraz: Talât Paşa kahramandır

Londra'da 6 Temmuz tarihinde konser vermesi planlanan Sabahat Akkiraz yaptığı sosyal medya paylaşımında konserinin festival komitesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

36. Day-Mer Festivali kapsamındaki etkinliklerde Sabahat Akkiraz'ın yanı sıra Niyazi Koyuncu'nun sahne alacağı duyurulmuştu.

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Festivalde katılacaklar arasında, Sevda Karaca (EMEP Milletvekili), Andrew Murray, Paula Peters, Caroline Woodley, Daniel Kerde, Ben Jamal ve Aslı Gül (DAY-MER Sözcüsü) bulunuyor.

Akkiraz paylaşımında iptal kararının gerekçesine yer vermedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise iptal nedeninin Akkiraz'ın 20 Haziran günü sosyal medyadan yaptığı "Talât Paşa kahramandır." paylaşımı olduğu iddia edildi.

Akkiraz daha önce de Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda Alevilerin solcular tarafından 'kullanıldığını' iddia etmişti.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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