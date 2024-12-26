ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 21:20
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 00:00
2 dk Okuma

BARAJ İÇİN ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Sabah: "MSB: Teşrin Barajı SMO kontrolünde"; akşam: "SDG: "Teşrin Barajı bizim kontrolümüzde"

Minbiç ve Teşrin Barajı çevresinde Türkiye'nin desteklediği SMO birlikleriyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren çatışmalarda 12 SMO mensubunun öldürüldüğü SOHR tarafından duyuruldu. SDG, akşam saatlerinde Teşrin Barajı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sabah: "MSB: Teşrin Barajı SMO kontrolünde"; akşam: "SDG: "Teşrin Barajı bizim kontrolümüzde"
Teşrin Barajı üzerinde açıklama yaptığını söyleyen SDG Basın sözcüsü Şami/@farhad_shami

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk perşembe sabahı yılın son basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

MSB: "Teşrin Barajı SMO kontrolünde"

MSB kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine: "Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır." dediler.

Kaynaklara göre, "Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmakta[ydı].

"Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktu."

SDG: Baraj bizim kontrolümüzde"

Ancak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Ferhad Şami, yerel saatle 17:20'de Tirşin Barajı'ndan yaptığı görüntülü açıklamada barajın kendi kontrollerinde bulunduğunu söyledi. Şami açıklamasında : "Bugün 26 Aralık 2024, saat 17:20. Şu anda Tişrin Barajı'ndayız. Bilindiği üzere [...] Savunma Bakanlığı [...] Tişrin Barajı'nın işgalci çetelerin kontrolünde olduğunu iddia etmişti. Ancak burada bizim ve dostlarımızın bulunması bu iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Şami 20 gündür süre giden çatışmaların ardından "baraj[ın] tamamen SDF güçlerinin elinde" olduğunu, "Çatışmalar[ın] barajın kuzeyindeki Ebu Qelqel köyü çevresinde yoğunlaş[tığını]" söyledi.

Çatışmaların bilançosu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR), halen çatışmaların  sürdüğü Münbiç'te dünkü kayıplar konusunda açıklamalar yaptı.

Buna göre, Münbic Askeri Konseyi ile Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasındaki savaş Tişrin Barajı çevresinde ve Münbiç kırsalında sürüyor.

DSG, Münbiç Askeri Meclisi güçlerinin Münbiç'in güneydoğu kırsalı ve Tişrin Barajı'ndaki tüm saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

Buna göre çatışmalarda 14 Suriye Milli Ordusu (SMO) mensubu öldürüldü ve onlarcası da yaralandı. SMO’ya ait 2 tank, 2 damperli kamyon ve 2 motosiklet ele geçirildi.

Merkezi Londra'daki muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de dün Tişrin Barajı çevresindeki çatışmalarda Türkiye'nin desteklediği SMO gruplarına mensup 12 kişinin öldürüldüğünü, 3 SDG savaşçısının da yaralandığını bildirdi.

Teşrin Barajı'nın önemi

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı bölge için yaşamsal öneme sahip bir su kaynağı. Bu barajın önemi, hem su kaynaklarının yönetimi hem de bölgedeki siyasi ve askeri dengeler açısından oldukça büyük bir etkiye sahip olmasıyla ilgili

Bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında hayati bir rol oynuyor. Halep gibi büyük bir kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Barajdaki hidroelektrik santralle bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacak ölçüde elektrik enerjisi üretiliyor.

Öte yandan barajı kontrol eden güç, bölgedeki su kaynaklarını kontrol etme imkanına sahip olduğundan bu durum, askeri üstünlük sağlamakta önemli bir avantaj oluşturuyor ve bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyebiliyor.

Teşrin Barajı, Suriye İç Savaşı boyunca sık sık el değiştirdi ve çatışmaların merkezi oldu. Barajın zarar görmesi veya işlevini kaybetmesi durumunda, bölgede büyük bir insani kriz doğmasından kaygı duyuluyor.

(AEK)

Haber Yeri
Halep
Teşrin Barajı SMO sdg Minbic Askeri Meclisi Genel Komutanlığı
ilgili haberler
Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir
24 Aralık 2024
/haber/pedersen-kuzeydogu-suriye-deki-sorun-cozulmezse-sonuclari-kotu-olabilir-302978
SDG Tabka'yı IŞİD'den Aldı
2 Mayıs 2017
/haber/sdg-tabka-yi-isid-den-aldi-186097
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pedersen: Kuzeydoğu Suriye'deki sorun çözülmezse sonuçları kötü olabilir
24 Aralık 2024
/haber/pedersen-kuzeydogu-suriye-deki-sorun-cozulmezse-sonuclari-kotu-olabilir-302978
SDG Tabka'yı IŞİD'den Aldı
2 Mayıs 2017
/haber/sdg-tabka-yi-isid-den-aldi-186097
Sayfa Başına Git