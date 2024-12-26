Sabah: "MSB: Teşrin Barajı SMO kontrolünde"; akşam: "SDG: "Teşrin Barajı bizim kontrolümüzde"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk perşembe sabahı yılın son basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

MSB: "Teşrin Barajı SMO kontrolünde"

MSB kaynakları Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine: "Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır." dediler.

Kaynaklara göre, "Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmakta[ydı].

"Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktu."

SDG: Baraj bizim kontrolümüzde"

Ancak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Ferhad Şami, yerel saatle 17:20'de Tirşin Barajı'ndan yaptığı görüntülü açıklamada barajın kendi kontrollerinde bulunduğunu söyledi. Şami açıklamasında : "Bugün 26 Aralık 2024, saat 17:20. Şu anda Tişrin Barajı'ndayız. Bilindiği üzere [...] Savunma Bakanlığı [...] Tişrin Barajı'nın işgalci çetelerin kontrolünde olduğunu iddia etmişti. Ancak burada bizim ve dostlarımızın bulunması bu iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Şami 20 gündür süre giden çatışmaların ardından "baraj[ın] tamamen SDF güçlerinin elinde" olduğunu, "Çatışmalar[ın] barajın kuzeyindeki Ebu Qelqel köyü çevresinde yoğunlaş[tığını]" söyledi.

Çatışmaların bilançosu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR), halen çatışmaların sürdüğü Münbiç'te dünkü kayıplar konusunda açıklamalar yaptı. Buna göre, Münbic Askeri Konseyi ile Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasındaki savaş Tişrin Barajı çevresinde ve Münbiç kırsalında sürüyor. DSG, Münbiç Askeri Meclisi güçlerinin Münbiç'in güneydoğu kırsalı ve Tişrin Barajı'ndaki tüm saldırıları püskürttüğünü açıkladı. Buna göre çatışmalarda 14 Suriye Milli Ordusu (SMO) mensubu öldürüldü ve onlarcası da yaralandı. SMO’ya ait 2 tank, 2 damperli kamyon ve 2 motosiklet ele geçirildi. Merkezi Londra'daki muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de dün Tişrin Barajı çevresindeki çatışmalarda Türkiye'nin desteklediği SMO gruplarına mensup 12 kişinin öldürüldüğünü, 3 SDG savaşçısının da yaralandığını bildirdi.

Teşrin Barajı'nın önemi

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı bölge için yaşamsal öneme sahip bir su kaynağı. Bu barajın önemi, hem su kaynaklarının yönetimi hem de bölgedeki siyasi ve askeri dengeler açısından oldukça büyük bir etkiye sahip olmasıyla ilgili

Bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında hayati bir rol oynuyor. Halep gibi büyük bir kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Barajdaki hidroelektrik santralle bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacak ölçüde elektrik enerjisi üretiliyor.

Öte yandan barajı kontrol eden güç, bölgedeki su kaynaklarını kontrol etme imkanına sahip olduğundan bu durum, askeri üstünlük sağlamakta önemli bir avantaj oluşturuyor ve bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyebiliyor.



Teşrin Barajı, Suriye İç Savaşı boyunca sık sık el değiştirdi ve çatışmaların merkezi oldu. Barajın zarar görmesi veya işlevini kaybetmesi durumunda, bölgede büyük bir insani kriz doğmasından kaygı duyuluyor.

(AEK)