Saat 04.17, Antakya sokakta: “Me rıhna nıhna hon”

Anma etkinliği kapsamında, insan hakları savunucuları Hatice Can ve Mithat Can’ın hayatını kaybettiği yıkılan Rana Apartmanı’nın bulunduğu alanda açıklama yapıldı.

Hatice ve Mithat Can’ın oğlu Eren Can, “Anne ve babamdan miras aldığımız mücadele ruhuyla, diğer deprem aileleriyle beraber bir adalet mücadelesi veriyoruz” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Antakya bir binadan, bir yoldan, bir sokaktan ibaret değildir. Kadim bir kenttir. Antakya, tarihtir. Hep beraber kendimizi de kentimizi de yeniden kuracağız” diye konuştu.