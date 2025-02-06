6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI
Saat 04.17, Antakya sokakta: “Me rıhna nıhna hon”
Hatay halkı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde kayıplarını anmak için sokaklardaydı.
Anmaların adresi, depremde büyük yıkıma uğrayan Antakya kent merkezi ile Defne Uğur Mumcu Meydanı oldu. Yağmura rağmen Antakyalılar, kentin dört bir yanından anma etkinliklerine katıldı.
Hatay Valiliği koordinesinde Köprübaşı’nda, 6 Şubat Platformu tarafından Yunus Emre Parkı önünde, 6 Şubat Koordinasyonu ve Defne Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda olmak üzere dört ayrı anma töreni gerçekleştirildi.
6 Şubat’a bir kala: Antakya’da hava kurşun gibi ağır
Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve emek-meslek örgütlerinden oluşan 6 Şubat Platformu, Köprübaşı yakınlarındaki Yunus Emre Parkı’nda bir araya geldi.
Ellerinde meşaleler, bahurlar ve reyhanlar taşıyan yurttaşlar, sık sık “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” ve Arapça “Me rıhna nıhna hon” (Gitmedik, buradayız) sloganları attı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde depremde yitirilenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Yurttaşlar daha sonra Asi Nehri’ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.
Öte yandan polis, İnönü Caddesi üzerinden Köprübaşı istikametine gidişleri engellemek için yol üzerine bariyerler koydu. Anma sırasında yurttaşlar, bariyerlerin kaldırılmaması nedeniyle polise tepki gösterdi, zaman zaman gerginlik yaşandı.
#6Şubat2Yıl | Hatay/Antakya: İnönü Caddesi üzerinden Köprübaşı istikametine yürümek isteyen yurttaşlar, polis tarafından engellendi.— bianet (@bianet_org) February 6, 2025
📹 Video: @VecihCuzdan pic.twitter.com/ByKEsWHSAh
Polise ıslık ve alkışlarla tepki gösteren yurttaşlar, “Hükümet istifa” sloganları attı.
Kitlenin bariyerlere yüklenmesinin ardından, polis, en az iki kişiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
Anma etkinliği kapsamında, insan hakları savunucuları Hatice Can ve Mithat Can’ın hayatını kaybettiği yıkılan Rana Apartmanı’nın bulunduğu alanda açıklama yapıldı.
Hatice ve Mithat Can’ın oğlu Eren Can, “Anne ve babamdan miras aldığımız mücadele ruhuyla, diğer deprem aileleriyle beraber bir adalet mücadelesi veriyoruz” dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Antakya bir binadan, bir yoldan, bir sokaktan ibaret değildir. Kadim bir kenttir. Antakya, tarihtir. Hep beraber kendimizi de kentimizi de yeniden kuracağız” diye konuştu.
Kent muhalefetinin “6 Şubat Koordinasyonu” adıyla yaptığı diğer anma etkinliği kapsamında Aalen Alanı’ndan Uğur Mumcu Meydanı’na meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi.
“Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesabını soracağız!” yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte, sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve Arapça “Me rıhna nıhna hon” (Gitmedik, buradayız) sloganları atıldı.
#6Şubat2Yıl | Hatay/Defne: 6 Şubat Koordinasyonu’nun çağrısıyla Aalen Alanı’nda bir araya gelen yurttaşlar, Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyor. pic.twitter.com/1DLNt2qClA— bianet (@bianet_org) February 6, 2025
Anma etkinliği, Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan saygı duruşu ve açıklamayla sona erdi.
Defne Belediyesi de aynı meydanda “Unutmadık, unutmayacağız” yazılı platform kurdu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.
Resmi anmada ‘bariyer’ tepkisi
Hatay Valiliği koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı’nda bir araya gelindi.
Park yakınlarında resmi törene katılmak için bekleyen yurttaşlar, saat 03.30 itibarıyla polis bariyerlerinin hala açılmamış olmasına tepki gösterdi.
“Acımızı Yaşayamıyoruz!” - Vali Ürgen Parkı’nda resmi tören için bekleyen Hataylılar hala içeri alınmamalarına tepki gösteriyor. pic.twitter.com/GXhrwPmIRm— Kazım Kızıl (@kazimkizil) February 6, 2025
Saat 03.45’te başlayan “sessiz yürüyüş” ile binlerce kişi Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
İlk depremin meydana geldiği saat 04.17’de hayatını kaybedenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programında, üç semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.
Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri’ne kırmızı karanfil atıldı.
(VC)