Saadet Partisi: Türkiye’nin meselelerini çözme derdi olan herkesle konuşuruz

Saadet-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a atof yaparak “Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözlerine yanıt verdi.

Arıkan, "Terör belası çözülecekse, biz gövdemizi dağların altına koymaya hazırız. Eğer küçük hesaplar peşinde, milleti oyalıyorsanız bu millet terörü de sizi de bu memleketten temizler" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kapalı oturum yapmaya çağıran Arıkan, özetle şunları söyledi:

"Dünden beri bir dönüm noktası tartışması sürüp gidiyor. Türkiye nevzuhur bir ülke değildir Türkiye bin yıllık bir devlet geleneğinin üzerinde oturmaktadır. İkincisi terör sorunu nedeniyle on yıllardır çok şeyler kaybettik. Zamanımızı, kardeşliğimizi, evlatlarımızı, huzur ve güvenliğimizi kaybettik. Geleceğe ilişkin umutlarımızı kaybettik. Dolayısıyla Türkiye’yi yönetmek, Türkiye üzerine konuşmak ciddi bir sorumluluk ister.

Bu topraklar el yükselterek üzerinde kumar oynayacağınız bir masa da değildir. Bu hatırlatmadan sonra şu uyarıyı yapmak isterim böyle bir Türkiye’nin kadim meseleleri günlük hesaplara kurban edilemez. Politika ve stratejisi küçük siyasi hesaplarla dizayn edilemez. İç politikaya dair matematik hesaplarla ülkemizin yaralarını kaşımaya toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur.

Şunu açıkça ve gönül rahatlığıyla buradan beyan ediyorum. Biz Türkiye’nin meselelerini çözmek gibi derdi olan herkesle oturur konuşuruz. Biz her problemi, muhatabıyla meşru ve hukuki bir çerçevede müzakere ederiz. Dolayısıyla, hali hazırda toplumsal, siyasal ve hukuki karşılığı bulunan aktörler varken yeni muhataplar aramak iyi niyetli bir çaba değildir.

Küçük hesapların bir yansımasıdır. Bu arayış, yeni cepheler açma arayışı, yeni kutuplaşma ve gerilimlerin temelini atmaktır. Öncelikle bu kimin planı? Cumhur ittifakının mı? ABD-İsrail ikilisinin mi planı? İkincisi dünkü davet Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin yaşayacağı yeni sıkıntıların bir fragmanı mı? Çok açık ifade edeceğim: Biz, ülkeyi değil kendi çıkarlarını merkeze alan her türlü hamlenin karşısında, milletimizin menfaatine olan her türlü çabanın yanında olacağız.

Yani; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Hayra motor, şerre fren olmaya' devam edeceğiz. Kısacası; terör belası çözülecekse, samimi iseniz, elinizi taşın altına koyacaksanız, Biz gövdemizi dağların altına koymaya hazırız. Yok eğer küçük hesaplar peşinde, milleti oyalıyorsanız; Göreceksiniz bu millet Terörü de sizi de bu memleketten temizler. Sayın Numan Kurtulmuş'u ülke gündemini meşgul eden bu hadise ile ilgili olarak Mecliste kapalı oturum düzenlemeye davet ediyorum."