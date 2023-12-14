Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, hayatını kaybetti

12 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kalbi duran ve Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bugün hayatını kaybetti.

Haberi duyuran Saadet Partisi, şöyle dedi:

“Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Hakk'a yürümüştür. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Cenaze programı

Partisi tarafından yapılan paylaşıma göre, Bitmez’in cenaze programı şöyle:

“Bugün 16.00’da TBMM’de resmi tören düzenlenecektir.

“Cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecektir.”

BDS Türkiye'den açıklama

Bitmez'in vefatıyla ilgili açıklama yapan BDS Türkiye (İsrail'e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi), Bitmez'i Filistin için verdiği mücadeleyle anacağını söyleyerek şöyle dedi:

"Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini öğrendik. Yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına taziyelerimizi sunuyoruz. TBMM kürsüsünden İsrail rejimiyle ticari ilişkilerin kesilmesi için çok sayıda çağrı yapan Hasan Bitmez'i Filistin için verdiği mücadeleyle daima anacağız."