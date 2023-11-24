Saadet Partili Kaya: İktidar, İsrail’le ticari ilişkileri sürdüren şirketlere ‘dur’ diyebilmeli

Saadet Partisi Grubu’nun “son dönemde Türkiye’den İsrail’e deniz yoluyla yapılan taşımacılığın mahiyeti, miktarı ve Gazze’de yaşananlar üzerindeki etkisinin tespiti” amacıyla 22 Kasım’da TBMM’ye verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik 49 gündür devam eden saldırılarına karşı en sert söylemleri geliştiren iki siyasi partinin bu tutumu, kamuoyunda yoğun tepki çekti.

bianet’e konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, AKP iktidarının Filistin konusundaki söylem ve eylemlerinin çeliştiğini söyledi.

"Taban tabana zıt yaklaşımlar"

Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerin savaş sürecinden etkilenmediğini, bunun da toplumda hassasiyet oluşturduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

“İnsanlarımızın talebi, beklentisi İsrail’le yaşanan ticari sürecin mutlaka gözden geçirilmesi, araştırılmasıydı. Bizim de Meclis’in bu noktada üzerine düşeni yapması gerektiğine dair bir talebimiz oldu. Sonuçta bu da iktidar kanadının oylarıyla reddedildi. Bu bizim için öteden beri iktidarın söylemde herkesi memnun eden ama eylemde neredeyse taban tabana zıt yaklaşımlar içinde olduğunu açıkça göstermiş oldu.”

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"İktidar ‘dur’ diyebilmeliydi"

Kaya, İsrail’in çelik ihtiyacının yüzde 65’inin Türkiye tarafından sağlandığına dair 19 Eylül 2022 tarihli Anadolu Ajansı haberine dikkat çekerek, “Hiç kimse, ‘Bu özel şirketler tarafından yürütülen ticari faaliyetlerdir, iktidarın buna yapacağı bir şey yoktur” şeklinde bir söylemin arkasına sığınmasın” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ABD’nin tek taraflı olarak Rusya’ya uyguladığı yaptırımları hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bir tane Amerikan firması legal yollardan Rusya ile ticaret yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ya da İran’la ticaret yapabiliyor mu? Kuzey Kore’yle ticaret yapabiliyor mu? Yapamıyorlar. ABD diyor ki, ‘Ben Rusya’ya yaptırım uyguluyorum. Hiçbir Amerikan şirketi Rusya’yla ticaret yapamaz.’ Şimdi hal böyleyken iktidar, tam da bu ortamda İsrail’in ihtiyaçlarının önemli bir kısmının Türkiye’den karşılanmasına aracılık eden şirketlere ‘dur’ diyebilmeliydi.”

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"Ticari faaliyetler olduğu gibi sürüyor"

Saadet Partisi olarak “Türkiye savaşa dâhil olsun” yaklaşımı içerisinde olmadıklarını belirten Kaya, “Ancak iktidar, Türkiye’nin hava sahasını bile kapatmadı. İsrail’e karşı ne uçuşlarla ilgili herhangi bir önlem aldı ne de ticari olarak herhangi bir engelleme girişimi içerisinde bulundu. Ticari faaliyetler olduğu gibi sürüyor ama gelin görün ki İsrail Gazze’deki çocukları, kadınları, sivilleri, hastaneleri, kiliseleri, camileri bombalamaya devam ediyor” diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)