HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 17:43
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 17:55
2 dk Okuma

‘SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN’ PANKARTI

Rusya’ya yaptırım, İsrail’e sessizlik: UEFA eleştirilerin odağında

PSG–Tottenham Süper Kupa maçı öncesi UEFA’nın açtığı ‘Sivilleri Öldürmeyi Bırakın’ pankartı, İsrail’e atıf yapmaması nedeniyle tepki topladı. Rusya’ya uygulanan yaptırımların İsrail için geçerli olmaması, çifte standart eleştirilerini güçlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Rusya’ya yaptırım, İsrail’e sessizlik: UEFA eleştirilerin odağında
Fotoğraf: UEFA / Instagram

PSG ve Tottenham arasında 13 Ağustos'a Çarşamba günü oynanan Süper Kupa maçının öncesinde UEFA “Sivilleri Öldürmeyi Bırakın, Çocukları Öldürmeyi Bırakın” yazılı bir pankart açtı.

Maçın açılış seremonisinde açılan pankartı Filistin, Afganistan, Ukrayna ve Irak’tan 9 çocuk taşıdı. UEFA pankartın fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı.

Ancak UEFA’nın pankartta ve sosyal medya paylaşımının açıklamasında İsrail’in adını geçirmemesi tepki çekti.

Kimi sosyal medya kullanıcıları “Filistinli Pele' Süleyman Al-Obaid”ın ölümü sonrası Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah’ın UEFA’ya gösterdiği tepkiyi hatırlattı.

UEFA geçtiğimiz günlerde İsrail’in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman Al-Obaid için yaptığı paylaşımla da tepki çekmişti. UEFA, yaptığı paylaşımda Filistinli futbolcunun neden öldüğüne yer vermemişti ve “'Filistinli Pele' Süleyman Al-Obaid’e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti.” demekle yetinmişti.

Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi
Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi
11 Ağustos 2025

2005’te İsrail'in Filistin topraklarındaki politikalarını protesto etmek amacıyla başlatılan uluslararası Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (Boycott, Divestment and Sanctions / BDS) UEFA ve FIFA’ya İsrail’i spor organizasyonlarından men etme çağrısında bulunuyor.

Hareket, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini ve işgal politikalarını gerekçe göstererek, bu kurumların sessiz kalmasını eleştiriyor.

Aklı karışanlar için İsrail boykotu: Hangi şirket, niçin boykot ediliyor?
Aklı karışanlar için İsrail boykotu: Hangi şirket, niçin boykot ediliyor?
14 Kasım 2023

UEFA’dan Rusya’ya farklı İsrail'e farklı uygulama

UEFA’nın bir diğer eleştirildiği konu ise Rusya ve İsrail’e farklı davranması. Rusya 2022’de Ukrayna’yı işgal ettikten sonra UEFA tarafından EURO 2024’ten men edilmişti.

Ayrıca Rusya’daki futbol kulüpleri de o tarihten beri Avrupa organizasyonlarında mücadele edemiyor.

Rusya’ya karşı yapılan bu yaptırımların İsrail söz konusu olduğunda yapılmaması insanlar tarafında ikiyüzlülük olarak adlandırılıyor.

UEFA’nın tutumundaki değişim

Her ne kadar UEFA, fail belirtmeden “Sivilleri Öldürmeyi Bırakın, Çocukları Öldürmeyi Bırakın” pankart açsa da uzunca süre tribünlere Filistin bayraklarının ve pankartlarının sokulmasını yasaklamıştı.

2023 yılında bir Şampiyonlar Ligi maçında Filistin bayrağı açan Celtic takımını 17 bin 500 Euro para cezasına çarptırmıştı. Savaş karşıtı pankart açan ama savaşın öznelerine değinmeyen UEFA’nın tutumundaki değişimin inandırıcılığı sorgulanıyor.

(DD/HA)

uefa Filistin Gazze İsrail
