“Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer Santrali geleceğimizi tehdit ediyor”

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), bugün, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Türkiye’ye değil Rusya Federasyonu’na ait olduğunu tespit ettiklerine dair yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Nükleer Karşıtı Platform, Türkiye'de 1970’lere dayanan nükleer karşıtı hareketin ve 1990'lı yıllarda çalışmalar yürüten Nükleer Karşıtı Platform’un devamı bir hareket.

Akkuyu NGS’nin uluslararası nükleer sermaye lobilerinin bir enstrümanı olarak hayata geçirilmeye çalışıldığının vurgulandığı açıklamada “Akkuyu NGS, dünya üzerinde başka bir devletin topraklarında Rusya Federasyonu’na ait ilk ve tek nükleer santral olacak,” dendi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?

“Rusya’ya sağlanan imtiyazlar”

NKP’nin açıklaması özetle şöyle:

“Siyasi iktidarın, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sözde enerji talebine çare bulmak adına Rusya Federasyonu’na inşa ettirdiği Akkuyu NGS’nin mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda yapılan açıklamalar kamuoyunda rahatsızlık uyandırmış, öfkeye neden olmuştur. Siyasi güç, propaganda; yabancı ve yerli-milli sermaye sahiplerinin kârları uğruna Rusya Federasyonu’na sağlanan imtiyazların boyutu söylemlere yansımış, nükleer santralların yakın geleceğimiz için ne denli büyük bir tehdit unsuru olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

“Akkuyu NGS şirketinin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva herkesçe bilinen bir gerçeği, ‘Bu nükleer santral Rusya'ya aittir,’ ifadesi ile açıklamıştır. Nükleer santrallar konusunda Rusya ile yapılan anlaşmanın detayları kamuoyunca bilinmesine rağmen, sadece bunun ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçeği yansıtmayan ‘Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketi. O çerçevede çalışan, onun ötesinde hükümetler arası anlaşma kapsamında da bizlere her konuda, hem iktisadi hem de güvenlik konularında fevkalade önemli haklarımızın olduğu ve tamamen Türkiye'nin kontrolünde yürüyen bir proje’ sözleriyle karşılık vermiştir.

Enerji Bakanı Bayraktar: Akkuyu NGS, bir Türk şirketidir

“Bayraktar’ın açıklaması utanç vesikası”

“Bayraktar’ın gerçeklerin üstünü örtmeye ve bilineni gizlemeye yönelik ifadeleri utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Akkuyu NGS ülkemiz topraklarında olan ve Rusya Devletinin kendi toprakları dışında sahip olduğu ilk ve tek nükleer santraldir. Çatışmaların ve gerilimin hakim olduğu Ortadoğu’da, NATO ile askeri ittifak içinde olan ülkemizde, Rusya tarafından işletilen nükleer santralın saldırıya uğraması durumunda geri dönülmez sonuçlar doğacağı ortadadır.

“Hiçbir toplumsal, ekonomik ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza, saldırı sonrası yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Akkuyu NGS için Rusya ile yapılan anlaşma fesh edilmeli, daha fazla kamu zararı doğurmadan santral inşaatı acilen durdurulmalıdır.

“Ülke gerçekliği ve halkın talepleriyle hiç ilgisi olmayan Akkuyu NGS inşaatı başta olmak üzere, Sinop ve İğneada’da kurulması planlanan nükleer santral projelerinden vazgeçilmeli, enerji alanında yeniden kamusal politikalar acilen devreye sokulmalıdır.”



(TY)