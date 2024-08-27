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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 12:11
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 12:12
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Rusya’nın Ukrayna’ya hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, başkent Kiev'de hava saldırısı alarmının 5 saatten fazla sürdüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya’nın Ukrayna’ya hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna’ya hava saldırısını ikinci günde de sürdürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saldırılarında isabet alan ve yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Zelenski, “Ne yazık ki hava savunmamızın verimli çalışmasına rağmen 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” açıklamasını yaptı, Rusya'nın bu ve diğer tüm saldırılarına kesinlikle karşılık vereceklerini kaydetti.

İHA’larla saldırı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde 3 "Kinjal" aerobalistik füze, 1 "İskender-M" balistik füze, 1 "İskender-K" seyir füzesi ve 5 X-101 model seyir füzesi ile 81 "Şahed" tipi İHA ile Ukrayna'ya saldırdığını açıkladı.

Ukrayna hava savunmasının çalışmaları sonucu 5 X-101 model seyir füzesi ve 60 İHA'nın düşürüldüğünü aktaran Oleşçuk, bir İHA'nın Belarus sınırını geçtiğini, 10'a yakın İHA'nın da Ukrayna hava sahasında bulunduğunu, muharebe çalışmasının devam ettiğini ifade etti.

Oleşçuk, muharebe eylemlerinin Kiev, Hmelnitski, Rivne, Vinnitsa, Çerkası, Herson, Mikolayiv, Zaporijya, Hmelnitski, Harkiv, Dnipropetrovsk, Poltav, Jitomir, Sumi, Çernigiv ve Kirovograd bölgelerinde yürütüldüğünü kaydetti.

Kiev'de hava saldırısı alarmı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini belirterek başkent Kiev'de hava saldırısı alarmının 5 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

İHA'ların şehre birkaç dalga şeklinde birçok yönden girdiğini kaydeden Popko, Rusya'nın İHA'lardan sonra füzeler fırlattığını bildirdi:

"Hava savunma kuvvetlerimiz, günün başından bu yana Kiev yakınlarında 15'e yakın İHA ve birkaç füze yok etti. Başkente doğru uçan her şey imha edildi. Operasyonel bilgilere göre, Dnipro ve Desnyan ilçelerinde ormanlık alanlara enkazlar düştü, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının bir kısmı söndürüldü, bir kısmı da kontrol altına alındı. Olay yerinde acil servisler çalışıyor. Yaralı ve yıkım bilgisi alınmamıştır."

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lısak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kriviy Rig kentindeki bir otele füze saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırı yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Lısak, ayrıca şehirde 6 dükkan, 4 apartman ve 8 aracın da hasar gördüğünü ifade etti.

(AS)

rusya-ukrayna savaşı
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