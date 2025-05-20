ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 16:33
2 dk Okuma

Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hmeymim Hava Üssü’nün çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı
*Rusya hava üssü Hmeymim'in uydu görüntüsü

Suriye’nin Lazkiye vilayetine bağlı Ceble ilçesinde bulunan ve Rusya ordusu tarafından kullanılan Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı düzenlendi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, saldırı, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı olduğu düşünülen bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Haberde ayrıca, üssün üzerinde uçan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

*Hmeymim Hava Üssü, sivil uçuşlar için kullanılan Basil Esad Uluslararası Havalimanı'nın bitişiğinde bulunuyor ve iki tesis aynı pisti paylaşıyor. (Harita: Google Earth)

SOHR’a konuşan yerel kaynaklar, sabah saatlerinde üssün içinde siren seslerinin çaldığını ve üs çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Üs çevresine konuşlandırılan güvenlik güçlerinin tam alarma geçtiği, kontrol noktaları kurularak detaylı aramalara başlandığı bildiriliyor.

Rusya hava savunma sistemlerinin 24 Nisan’da Ceble üzerinde uçan iki İHA’yı düşürmüştü. Bu gelişmenin ardından, Suriye’de konuşlu Rusya birlikleri tam alarm durumuna geçirilmişti. Eşzamanlı olarak, Savunma Bakanlığı’na bağlı bir grubun konuşlandığı Lazkiye kırsalındaki Kurfis bölgesinde de hava savunma sistemlerinden ateş açılmıştı.

Suriye’deki Rusya üsleri

Rusya, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim Hava Üssü’nü 2015’ten bu yana aktif olarak kullanıyor. Tartus’taki deniz üssü ise Sovyetler Birliği döneminden (1971) beri varlığını sürdürüyor ve Rusya donanmasının Akdeniz’deki tek lojistik destek noktası olma özelliğini taşıyor.

Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona erdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana, Suriye’deki Rus askeri üslerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 16 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye yetkilileriyle “yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü ve ülkedeki askeri varlığını sürdürme konusunda umutlu olduklarını belirtmişti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ise Şubat ayında yaptığı açıklamada, Tartus ve Hmeymim’deki Rusya üslerinin, Suriye’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği sürece ülkede kalabileceğini söyledi. Washington Post’a konuşan Ebu Kasra, “Rus askeri üslerinin ülkede kalmasına izin verilecek mi?” sorusuna, “Eğer Suriye bundan fayda sağlıyorsa, evet,” yanıtı verdi.

Ebu Kasra, Rusya ile yeni yönetim arasındaki ilişkilerin “önemli ölçüde iyileştiğini” vurgulayarak, “Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur,” dedi ve ekledi: “Belki de Rusya ile ilişkiler, önce Suriye’nin, ardından onların çıkarlarını gözeten bir zeminde yeniden kurulacaktır.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
hmeymim hava üssü Suriye Lazkiye
ilgili haberler
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
SOHR: Rusya, Suriyeli üst düzey subayları Kuzey Afrika’daki askeri üssüne taşıdı
30 Aralık 2024
/haber/sohr-rusya-suriyeli-ust-duzey-subaylari-kuzey-afrikadaki-askeri-ussune-tasidi-303203
RUSYA ÜSLERİ NE OLACAK?
Suriye ve Rusya arasında "yapıcı" görüşmeler
16 Aralık 2024
/haber/suriye-ve-rusya-arasinda-yapici-gorusmeler-302742
Suriye'de Rusya üssünün bulunduğu bölgeye hava saldırısı
3 Ekim 2024
/haber/suriye-de-rusya-ussunun-bulundugu-bolgeye-hava-saldirisi-300349
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
SOHR: Rusya, Suriyeli üst düzey subayları Kuzey Afrika’daki askeri üssüne taşıdı
30 Aralık 2024
/haber/sohr-rusya-suriyeli-ust-duzey-subaylari-kuzey-afrikadaki-askeri-ussune-tasidi-303203
RUSYA ÜSLERİ NE OLACAK?
Suriye ve Rusya arasında "yapıcı" görüşmeler
16 Aralık 2024
/haber/suriye-ve-rusya-arasinda-yapici-gorusmeler-302742
Suriye'de Rusya üssünün bulunduğu bölgeye hava saldırısı
3 Ekim 2024
/haber/suriye-de-rusya-ussunun-bulundugu-bolgeye-hava-saldirisi-300349
Sayfa Başına Git