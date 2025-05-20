Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne saldırı

Suriye’nin Lazkiye vilayetine bağlı Ceble ilçesinde bulunan ve Rusya ordusu tarafından kullanılan Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı düzenlendi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, saldırı, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı olduğu düşünülen bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Haberde ayrıca, üssün üzerinde uçan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

SOHR’a konuşan yerel kaynaklar, sabah saatlerinde üssün içinde siren seslerinin çaldığını ve üs çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Üs çevresine konuşlandırılan güvenlik güçlerinin tam alarma geçtiği, kontrol noktaları kurularak detaylı aramalara başlandığı bildiriliyor.

Rusya hava savunma sistemlerinin 24 Nisan’da Ceble üzerinde uçan iki İHA’yı düşürmüştü. Bu gelişmenin ardından, Suriye’de konuşlu Rusya birlikleri tam alarm durumuna geçirilmişti. Eşzamanlı olarak, Savunma Bakanlığı’na bağlı bir grubun konuşlandığı Lazkiye kırsalındaki Kurfis bölgesinde de hava savunma sistemlerinden ateş açılmıştı.

Suriye’deki Rusya üsleri

Rusya, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim Hava Üssü’nü 2015’ten bu yana aktif olarak kullanıyor. Tartus’taki deniz üssü ise Sovyetler Birliği döneminden (1971) beri varlığını sürdürüyor ve Rusya donanmasının Akdeniz’deki tek lojistik destek noktası olma özelliğini taşıyor.

Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona erdiği 8 Aralık 2024’ten bu yana, Suriye’deki Rus askeri üslerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, 16 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye yetkilileriyle “yapıcı görüşmeler” yürüttüğünü ve ülkedeki askeri varlığını sürdürme konusunda umutlu olduklarını belirtmişti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ise Şubat ayında yaptığı açıklamada, Tartus ve Hmeymim’deki Rusya üslerinin, Suriye’nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği sürece ülkede kalabileceğini söyledi. Washington Post’a konuşan Ebu Kasra, “Rus askeri üslerinin ülkede kalmasına izin verilecek mi?” sorusuna, “Eğer Suriye bundan fayda sağlıyorsa, evet,” yanıtı verdi.

Ebu Kasra, Rusya ile yeni yönetim arasındaki ilişkilerin “önemli ölçüde iyileştiğini” vurgulayarak, “Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur,” dedi ve ekledi: “Belki de Rusya ile ilişkiler, önce Suriye’nin, ardından onların çıkarlarını gözeten bir zeminde yeniden kurulacaktır.”