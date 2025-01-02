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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 16:40
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Rusyalı feminist Nastya davası yeniden başlıyor

Duruşma öncesinde basına açıklama yapan Nastya Davasından Türkiyeli Feministler yargıdaki erkek şiddetine yönelik cezasızlığa dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kişinin elinde tuttuğu mor ve yeşil renk tonlarında bir pankart dikkat çekiyor. Pankartın üzerinde beyaz harflerle şu ifadeler yer alıyor: "GÖÇMEN KADINLAR yalnız değildir" Arka planda demir parmaklıklı bir pencere ve bir bina duvarı bulunuyor. Pankart, göçmen kadınlara yönelik bir dayanışma ve destek mesajı taşıyor gibi görünüyor. Mesaj, bu gruba yönelik sosyal sorunlara dikkat çekmeyi ve yalnız olmadıklarını vurgulamayı amaçlıyor. Fotoğraf, bir etkinlik, protesto veya farkındalık kampanyası sırasında çekilmiş olabilir.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Rusyalı feminist ve savaş karşıtı aktivist Anastasia Yemelyanova’yı "öldürmekten" yargılanan N.A. hakkında mahkeme 27 Mayıs 2024’te beraat kararı verdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Begüm Osma, üst mahkemeye savcılık itiraz etti.

Savcılığın ve avukat Osma’nın itirazı kabul edildi. İtiraz sonrası ilk duruşma 10 Ocak Cuma günü görülecek.

Duruşma öncesinde basına açıklama yapan Nastya Davasından Türkiyeli Feministler yargıdaki erkek şiddetine yönelik cezasızlığa dikkat çekti.

"Deliller eksik toplandı"

Açıklamada şöyle denildi:

*Rusyalı feminist ve savaş karşıtı aktivist Anastassia Emelyanova'nın, 24 Eylül 2023'te Erzurum’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen dava, Türkiye’deki kadın cinayetleri davalarına yönelik cezasızlık politikalarını ve yargı sisteminin erkek egemen yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

*Yargı Süreci ve Feminist Mücadele Davada, fail olduğu iddia edilen Mohammad Nizar Arnabeh hakkında verilen beraat kararı, feminist hareketin ve “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği” avukatlarının mücadelesiyle bozulmuş ve dava yeniden görülmeye başlanmıştır. Ancak süreç boyunca eksik delil toplama, delillerin yetersiz değerlendirilmesi ve yargının erkek lehine tavrı gibi temel sorunlar ortaya çıkmıştır.

*Nastya Kimdi? Nastya Emelyanova, feminist hareketin önemli bir figürü, savaş karşıtı bir aktivist ve insan hakları savunucusuydu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Türkiye’ye gelmiş ve burada kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için birçok projeye katılmıştı. Yaşamını kadınların ve şiddet mağdurlarının sesini duyurmaya adamış olan Nastya’nın şüpheli ölümü, kadın cinayetlerine dair adalet arayışının bir sembolü haline geldi.

*Adalet Arayışında Cezasızlık Kültürü Davada mahkeme, olay anında evde sadece Nastya ve sanık Mohammad Nizar Arnabeh bulunmasına rağmen, sanığın beyanlarını esas alarak delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermiştir. Feminist hareket, bu durumun Türkiye’deki erkek egemen yargı sisteminin tipik bir örneği olduğunu vurgulamaktadır. Kadın cinayetleri davalarında erkeklerin cezasız kalma oranlarının yüksekliği ve adaletin sağlanamaması, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştur.

*Varya'nın Tartışmalı Müdahalesi Davaya dair tartışmalar, Nastya’nın arkadaşı olduğunu iddia eden Rusyalı insan hakları aktivisti Varya’nın açıklamalarıyla daha da büyümüştür. Varya, sanık lehine açıklamalarda bulunmuş ve Nastya’nın annesini davadan çekilmeye ikna etmeye çalışmıştır. Feminist hareket, bu açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya ve cinayeti görünmez kılmaya yönelik bir çaba olduğunu savunmaktadır.

Talepler ve Feministlerin Mücadelesi Türkiye’deki feministler, Nastya’nın ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için taleplerini sıraladı:

  • Olayın şeffaf bir şekilde yeniden soruşturulması ve tüm delillerin etkin bir şekilde incelenmesi,
  • Kadın cinayetlerinde faillerin aklanmasını kolaylaştıran yargı pratiklerine son verilmesi,
  • Yargılama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin benimsenmesi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şidddeti Anastasia Yemelyanova şüpheli kadın ölümler şüpheli kadın ölümleri Begüm Osma Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
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