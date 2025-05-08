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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 11:09
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Rusya’dan 'Zafer Bayramı' vesilesiyle üç günlük ateşkes

Putin’in kararıyla, Rusya tarafının 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yarısından başlayıp 10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan gece yarısına kadar sürecek şekilde ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rusya’dan 'Zafer Bayramı' vesilesiyle üç günlük ateşkes
*Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. (Fotoğraf: Sputnik)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu üç günlük ateşkes başladı.

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, üç günlük ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sergileyeceği tutumun, Kiev rejiminin barışçıl niyetinin sınanması olacağını belirtti.

Zaharova “Ateşkesin önündeki tek engel Kiev. Ukraynalı yetkililer uzun süreli bir ateşkesin şartlarını görüşmek istemiyor,” diye konuştu.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu girişimin tıpkı daha önce teklif edilen Paskalya ateşkesi gibi Moskova’nın Kiev’in uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barış yolu arayışına ne kadar hazır olduğunu gösterme amacıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında ateşkes ilan ettiğini söylemişti. Peskov ayrıca, ateşkes süresince ateşin kesileceğini ancak Kiev rejimi tarafından karşılık verilmemesi ve Rus mevzilerine ya da tesislerine saldırı girişimlerinin sürmesi halinde derhal uygun bir karşılık verileceğini vurgulamıştı.

Rusya’da ‘Zafer Günü’, 9 Mayıs’ta kutlanıyor

II. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası’nın 8 Mayıs 1945’te kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzalamasıyla sona erdi. Ancak bu belge, Moskova saatine göre 9 Mayıs’ın ilk saatlerinde imzalandığı için Sovyetler Birliği – ve sonrasında Rusya – bu tarihi ‘Zafer Günü’ olarak kutlamaya başladı.

Bu yıl, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek askeri geçit töreni için Rusya ordusunun provaları sürerken, törene 20’den fazla yabancı liderin katılması öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9 Mayıs’ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti. Zaharova ise Zelenskiy’nin Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, törene katılması beklenen liderler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da törende yer almaları bekleniyor.

Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yine törene katılacak isimler arasında yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun ise Avrupa’dan bu yıl törene katılacak isimler arasında yer alması bekleniyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
rusya-ukrayna savaşı Vladimir Putin ukrayna Volodimir Zelenski 8 mayıs Zafer Günü
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