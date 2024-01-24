Rusya’da Ukraynalı esirleri taşıyan uçak düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, altı mürettebat ve üç refakatçinin bulunduğu İl-76 tipi kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede düşen uçaktaki 74 kişinin tamamının öldüğünü bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesindeki Koroçanskiy yerleşim biriminin yakınlarında düştüğünü belirtti.

Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirmişti.

(VC)