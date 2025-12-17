Rusya’da ‘Sovyetleri yeniden kurma’ iddiasıyla beş kişiye 16-22 yıl hapis

Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki askerî bir mahkeme, Başkurdistan Cumhuriyeti’nden beş sosyaliste “terörizm” ve “darbe girişimi” suçlamalarını yöneltti.

Merkez Bölge Askeri Mahkemesi’nden üç hâkimden oluşan heyet, dün (16 Aralık) açıkladığı kararla sanıkları suçlu buldu ve yüksek güvenlikli cezaevlerinde 16 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Böylece Aralık 2023’te başlayan yargılamalar sona erdi.

Yetkililer, sanıkları hükümeti şiddet yoluyla devirmeyi ve “Sovyet iktidarını” yeniden kurmayı planlamakla suçladı.

Sanıklar ise devrim üzerine teorik tartışmalar yürüttüklerini, herhangi bir şiddet eylemini teşvik etmediklerini belirterek suçlamaları reddetti.

Mahkeme salonunda karar okunurken sanıklar “faşistler” sloganı attı.

Sosyalistler, daha önceki savunmalarında davayı “sessiz bir infaz” ve “komünistlere yönelik baskı” olarak nitelendirmişlerdi.

Sergey Sapojnikov’un tanıklığı

Hapis cezası verilenler arasında, tartışma grubunu 2016 yılında kuran kulak-burun-boğaz doktoru Aleksey Dmitriev ile Başkurdistan yasama meclisinin eski üyelerinden Dmitriy Çuvilin de bulunuyor.

The Moscow Times’ın aktardığına göre, sanıklar kendilerini Marksist olarak tanımlıyordu.

Beş kişi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinden bir ay sonra, Mart 2022’de Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da gözaltına alınmıştı.

Davada kilit tanık olarak gösterilen Sergey Sapojnikov, daha önce Ukrayna’nın doğusunda Kremlin yanlısı silahlı gruplar safında yer almış, bir süre Marksist grupla birlikte hareket ettikten sonra sanıklar aleyhine ifade vermişti.

Sanıklar, Sapojnikov’un mahkemede verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. (TY)