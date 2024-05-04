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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 16:24
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:24
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Rusya, Zelenski’yi arananlar listesine ekledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rusya, Zelenski’yi arananlar listesine ekledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bugün itibarıyla arananlar listesine aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmesinin ikinci yıl dönümünde, savaşın başından beri 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC’nin aktardığına göre Zelenski, yaralı sayısını ise Rusya'nın askeri planlamasına yardımcı olacağı gerekçesiyle açıklamayacağını belirtti.

Ukraynalı yetkililer can kaybı sayısını genellikle kamuoyuna açıklamıyor. Bağımsız yapılan diğer tahminler ise ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. ABD'li yetkililer Ağustos 2024’te, ölen Ukraynalı asker sayısının 70 bin olduğunu ve 120 bin kadarının da yaralandığını kaydetmişti. (TY)

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/haber/fsb-moskovadaki-saldirinin-arkasinda-abd-ingiltere-ve-ukrayna-var-293524
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/haber/rusya-ukrayna-daki-enerji-merkezleri-ve-yabanci-silahlar-vuruldu-293394
NOBEL ÖDÜLLÜ MEMORIAL GRUBUNUN EŞ BAŞKANI
Rusya: Ukrayna'yla barış isteyen Orlov'a 30 ay hapis
27 Şubat 2024
/haber/rusya-ukrayna-yla-baris-isteyen-orlov-a-30-ay-hapis-292438
ZAPORİJYA NOTLARI
Üçüncü yıla girerken Ukrayna-Rusya Savaşı
25 Şubat 2024
/yazi/ucuncu-yila-girerken-ukrayna-rusya-savasi-292336
ABD'DEN RUSYA YAPTIRIMLARI
Washington Ukrayna istilasına destek oldukları gerekçesiyle Türkiye'den 16 şirkete yaptırım getirdi
23 Şubat 2024
/haber/washington-ukrayna-istilasina-destek-olduklari-gerekcesiyle-turkiye-den-16-sirkete-yaptirim-getirdi-292321
Dünyanın en büyük 5 petrol şirketi Ukrayna'nın işgalinden bu yana 281 milyar dolar kâr etti
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/haber/dunyanin-en-buyuk-5-petrol-sirketi-ukrayna-nin-isgalinden-bu-yana-281-milyar-dolar-kar-etti-292084
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7 Şubat 2024
/haber/ukrayna-rusya-kieve-fuze-saldirisi-duzenledi-291540
Zelenski: Dnipro’daki savaş suçunun sorumluları yargı önüne çıkarılacak
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/haber/zelenski-dnipro-daki-savas-sucunun-sorumlulari-yargi-onune-cikarilacak-272913
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