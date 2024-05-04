Rusya, Zelenski’yi arananlar listesine ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bugün itibarıyla arananlar listesine aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bakanlığın veri tabanındaki arananlar listesine doğum yeri ve tarihi ile adı konan Zelenski, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmesinin ikinci yıl dönümünde, savaşın başından beri 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC’nin aktardığına göre Zelenski, yaralı sayısını ise Rusya'nın askeri planlamasına yardımcı olacağı gerekçesiyle açıklamayacağını belirtti.

Ukraynalı yetkililer can kaybı sayısını genellikle kamuoyuna açıklamıyor. Bağımsız yapılan diğer tahminler ise ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. ABD'li yetkililer Ağustos 2024’te, ölen Ukraynalı asker sayısının 70 bin olduğunu ve 120 bin kadarının da yaralandığını kaydetmişti. (TY)