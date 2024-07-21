Rusya, Wall Street Journal muhabirine 16 yıl hapis cezası verdi

Rusya, 30 Mart 2023’ten bu yana casusluk suçlamasıyla hapis tuttuğu Wall Street Journal Moskova muhabiri Evan Gershkovich'e 16 yıl hapis cezası verdi.

Yekaterinburg şehrindeki Sverdlovsk Bölge Mahkemesi, 18 Temmuz’da görmeye başladığı karar duruşmasını 19 Temmuz’da bitirdi. Duruşma kapalı oturumla görüldü. Gershkovich, suçlamaları reddetti. Sonuç olarak mahkeme Gershkovich'e 16 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

BM tepki gösterdi

Gershkovich'e verilen cezaya Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tepki gösterdi.

Hapis cezası kararının ifade özgürlüğüne gölge düşürdüğüne işaret eden Haq, Rusya'da "sadece görevlerini yaptıkları için tutuklanan" tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Haq, "Gazeteciler korku ve intikam olmayan ortamda görevlerini yerine getirebilmeli." diye konuştu.

BM Çalışma Grubu'nun, Gershkovich'in tutukluluk kararının keyfi olduğunu belirttiğini anımsatan Haq, Rusya'ya uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Ne olmuştu? Gershkovich, Wall Street Journal'ın Moskova muhabiriydi. 29 Mart'ta Yekaterinburg’ta yaptığı bir haber gezisi sırasında gözaltına alındı. 30 Mart'ta da ABD hükümeti adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Gershkovich’in "Rus askeri sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında gizli bilgiler topladığını" ve "Amerikan tarafından gelen talimatlara göre hareket ettiğini" iddia etti. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana casusluk suçlamasıyla Rusya'da gözaltına alınıp tutuklanan ilk Amerikalı gazeteci oldu. En son 1986’da Nicholas Daniloff SSCB'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) en son hapishane sayımını yaptığı 1 Aralık 2023'de Rusya'da en az 22 gazeteci parmaklıkların arkasındaydı. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Rusya 180 ülke arasından 162. sırada.

(HA)