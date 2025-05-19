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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2025 17:34
1 dk Okuma

Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti

Rusya Başsavcılığı, örgütü "istenmeyen" ilân etme gerekçesi olarak Ukrayna’ya verdiği desteği ve “Rusya karşıtı” faaliyetlerini gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti
Görsel: Canva

Rusya Başsavcılığı, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) "istenmeyen örgüt" ilân edilmesine yönelik karar aldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ukrayna'yı desteklediği ve "Rusya karşıtı" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle örgüt hakkında yazılı açıklama yapan Başsavcılık, şöyle dedi:

"Londra'da kayıtlı uluslararası sivil örgütü Amnesty International Limited'in Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar alındı."

Örgütün, Mart 2025'te yayımladığı "Rusya esareti altındaki Ukraynalılara yönelik kötü muamele savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır" raporunu okumak için tıklayın.

Uluslararası Af Örgütü̈ hakkında

150'den fazla ülkede, 10 milyondan fazla insandan oluşan ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan küresel bir hareket.

Çalışmaları nedeniyle 1977 yılında Nobel Barış̧ Ödülü'ne layık görüldü.

Örgüt, insan hakları ihlallerini araştırır, belgeler ve bu ihlalleri durdurmak için kampanyalar yürütür.

Merkez ofisi Birleşik Krallık'ta olan örgütün 68 ülkede 70 şubesi bulunuyor.

Şubelerinin bulunduğu ülkeler şunlar: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Benin, Birleşik Krallık, Brezilya, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Faroe Adaları, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda,  İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nepal, Nijerya, Norveç, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Senegal, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Togo, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zimbabve.

Örgüte dair detaylı bilgi alabilmek ve yayımlanan raporlarını görmek için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Af Örgütü Rusya ukrayna işgali insan hakları savaş suçu
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