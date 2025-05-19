Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti

Rusya Başsavcılığı, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) "istenmeyen örgüt" ilân edilmesine yönelik karar aldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ukrayna'yı desteklediği ve "Rusya karşıtı" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle örgüt hakkında yazılı açıklama yapan Başsavcılık, şöyle dedi:

"Londra'da kayıtlı uluslararası sivil örgütü Amnesty International Limited'in Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar alındı."

• Örgütün, Mart 2025'te yayımladığı "Rusya esareti altındaki Ukraynalılara yönelik kötü muamele savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır" raporunu okumak için tıklayın.