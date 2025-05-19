Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti

Rusya Başsavcılığı, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) "istenmeyen örgüt" ilân edilmesine yönelik karar aldı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Ukrayna'yı desteklediği ve "Rusya karşıtı" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle örgüt hakkında yazılı açıklama yapan Başsavcılık, şöyle dedi:
"Londra'da kayıtlı uluslararası sivil örgütü Amnesty International Limited'in Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar alındı."
• Örgütün, Mart 2025'te yayımladığı "Rusya esareti altındaki Ukraynalılara yönelik kötü muamele savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır" raporunu okumak için tıklayın.
Uluslararası Af Örgütü̈ hakkında
150'den fazla ülkede, 10 milyondan fazla insandan oluşan ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan küresel bir hareket.
Çalışmaları nedeniyle 1977 yılında Nobel Barış̧ Ödülü'ne layık görüldü.
Örgüt, insan hakları ihlallerini araştırır, belgeler ve bu ihlalleri durdurmak için kampanyalar yürütür.
Merkez ofisi Birleşik Krallık'ta olan örgütün 68 ülkede 70 şubesi bulunuyor.
Şubelerinin bulunduğu ülkeler şunlar: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Benin, Birleşik Krallık, Brezilya, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Faroe Adaları, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kenya, Kolombiya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nepal, Nijerya, Norveç, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Senegal, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Togo, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zimbabve.
Örgüte dair detaylı bilgi alabilmek ve yayımlanan raporlarını görmek için tıklayın. (TY)