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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 22:42
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 23:24
2 dk Okuma

NOBEL ÖDÜLLÜ MEMORIAL GRUBUNUN EŞ BAŞKANI

Rusya: Ukrayna'yla barış isteyen Orlov'a 30 ay hapis

Nobel Barış Ödülü sahibi Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin 70 yaşındaki eş başkanı Oleg Orlov, Ukrayna savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Salı günü Moskova'da 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova

Moskova
Görseli Büyüt
Rusya: Ukrayna'yla barış isteyen Orlov'a 30 ay hapis
Oleg Orlov duruşma sonunda/euronews video kaydından

Rusya'nın kıdemli insan hakları savunucusu, Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin 70 yaşındaki Eş Başkanı Oleg Orlov, 24 Şubat 2022'de patlak veren ve üçüncü yılına evrilen Ukrayna işgalini kınayan makalesinde yazdığı bir makalede Rus ordusunu "defalarca itibarsızlaştırmaktan" suçlu bulundu.

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırısını bir işgal olmaktan çok "özel askeri harekât" olarak adlandırmayı sürdürüyor. Harekât başladığından bu yana Rusya'da savaşa yönelik her türlü eleştiri sansür altında ve Rus ordusuna hakaret olarak görüldüğünden suç sayılıyor. Bu suç para cezasına ve hapis cezasına tabi.

Orlov meydan okudu

EuroNews'un haberine göre, Orlov, duruşmada davayı siyasi saikle açılmış olduğu gerekçesiyle reddetti ve kendisini cezalandıran Moskova mahkemesine "Hiçbir şeyden pişman değilim ve hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum." diyerek meydan okudu. Karar okunur okunmaz kelepçelenen insan hakları savunucusu mahkeme salonundan doğruca cezaevine götürüldü. 

Orlov'un insan hakları kuruluşu Memorial, cezayı "Rusya'daki insan hakları hareketinin sesini ve devlete yönelik her türlü eleştiriyi bastırmaya yönelik bir girişim" olarak niteledi. Çabalarını sürdüreceğini dile getiren Memorial grubu, Orlov'un eş başkanlığında Sovyetler Birliği  dönemindeki belgelediği insan hakları ihlalleri dolayısıyla 2022'de Nobel Barış Ödülü'ne değer bulunmuştu.

Orlov'a şiddetlendirilmiş ceza

Savcılık Orlov'a verilen 150 bin ruble (yaklaşık 40 bin TL) para cezasını az bularak Salı günü verilen cezanın şiddetlendirilmesi talebiyle karara itiraz etti.

Mahkemenin kararı, aralarında ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin de bulunduğu çok sayıda Batılı diplomat tarafından kınandı.

EuroNews'un haberine göre, ABD elçisi kararı kaygıyla karşıladığını dile getirdi:  "Oleg Orlov, 45 yılı aşkın süredir Rusların hakları için bizzat mücadele ediyor. Daha önceki zamanlarda çabaları en üst düzeyde ödüllendirilmişti. Bugünün Rusya'sında onlar yüzünden kilit altında tutuluyor." dedi. 

(AEK)

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Putin barış isteyenleri İnsan Hakları Konseyi'nden attı, "savaşa evet" diyenleri atadı
18 Kasım 2022
/haber/putin-baris-isteyenleri-insan-haklari-konseyi-nden-atti-savasa-evet-diyenleri-atadi-270137
НЕТ ВОЙНЕ
Rusya'da halk ve kanaat önderleri sokakta: "Savaşa hayır!"
25 Şubat 2022
/haber/rusya-da-halk-ve-kanaat-onderleri-sokakta-savasa-hayir-258250
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/haber/rusya-daki-hak-savunucularindan-aciklama-257528
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1 Ocak 2022
/haber/pussy-riot-a-da-yabanci-ajan-yaftasi-255599
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/haber/rusya-nin-en-eski-insan-haklari-orgutu-memorial-kapatildi-255451
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