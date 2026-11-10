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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 14:04 10 Kasım 2026 14:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 14:13 10 Kasım 2026 14:13
Okuma Okuma:  3 dakika

Rusya, Ukrayna ve ABD, savaşı sona erdirmek için Abu Dabi'de masaya oturdu

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, savaşın sona erdirilmesi için Abu Dabi'de bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde toprak anlaşmazlığı ve güvenlik garantileri var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya, Ukrayna ve ABD, savaşı sona erdirmek için Abu Dabi'de masaya oturdu
Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri, savaşın sona erdirilmesi için Abu Dabi'de görüşmelere başladı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaliyle başlayan savaşın sona erdirilmesi amacıyla ABD arabuluculuğunda yeni müzakere turu başladı.

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Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün (10 Kasım) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin iki gün sürmesi bekleniyor.

Şubat ayından bu yana ilk kez düzenlenen üçlü müzakerelerde ateşkes, toprak anlaşmazlıkları, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik düzeni ele alınıyor.

Görüşmelere kimler katılıyor?

Abu Dabi'deki Kasr el-Vatan Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen müzakerelerde Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

Rus heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mihail Galuzin'in yanı sıra askeri ve istihbarat yetkilileri de bulunuyor.

ABD'yi Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner temsil ediyor.

Ukrayna heyetine ise Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor. Heyette Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.

Ukrayna: Kalıcı barış ve güvenlik garantileri istiyoruz

Ukrayna heyetinin başkanı Rüstem Umerov, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin önceliklerinin çatışmaların sona erdirilmesi, savaş sonrası güvenlik garantileri, ekonomik toparlanma ve insani adımlar olduğunu belirtti.

Umerov, üçlü müzakerelerden önce Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, NATO ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle koordinasyon toplantısı yapılacağını açıkladı.

Ukrayna yönetimi, olası bir barış anlaşmasının ülkenin güvenliğini uzun vadede koruyacak uluslararası güvenceler içermesini istiyor.

Görüşmelerde savaş esirlerinin karşılıklı değişimi de gündeme gelecek.

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Rusya, Avrupa'nın güvenlik düzenini gündeme taşıdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren konuların müzakerelerin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Rus heyetinden bir kaynak ise görüşmelerin temel hedeflerinden birinin Avrupa'da savaş sonrası yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturulması olduğunu belirtti.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkarken Ukrayna'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasını ve Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı bölgeler üzerindeki taleplerinin kabul edilmesini istiyor.

Ukrayna ise topraklarından vazgeçmeyi ve savunma kapasitesinin sınırlandırılmasını reddediyor.

Toprak anlaşmazlığı en büyük engel

ABD basınında, Rusya ve Ukrayna'nın toprak anlaşmazlığı konusunda kapalı görüşmelerde sınırlı esneklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Ancak tarafların temel talepleri arasındaki farklılıklar devam ediyor.

Rusya, ilhak ettiğini ilan ettiği dört Ukrayna bölgesinden Ukrayna birliklerinin çekilmesini talep ediyor. Kiev yönetimi ise toprak tavizlerine karşı çıkıyor ve öncelikle ateşkes sağlanmasını istiyor.

ABD yönetimi, taraflar arasında daha kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılabileceği görüşünü dile getirirken, görüşmelerin somut bir uzlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmiyor.

Avrupa ülkeleri masada yer almıyor

Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de Abu Dabi'de bulunacak ancak Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki resmî üçlü müzakerelere doğrudan katılmayacak. Ukrayna heyeti, Avrupa ülkeleriyle ayrı görüşmeler yaparak müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

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Ne olmuştu?

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya geniş çaplı askeri saldırı başlattı. Savaş, beşinci yılına yaklaşırken binlerce sivilin ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve kentlerde büyük yıkıma neden oldu.

ABD arabuluculuğunda daha önce gerçekleştirilen müzakerelerde savaş esirlerinin değişimi gibi bazı insani konularda ilerleme sağlansa da kapsamlı bir ateşkes veya barış anlaşmasına ulaşılamadı.

Taraflar arasındaki son üçlü görüşmeler Şubat 2026'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle yeniden başlatılan diplomatik süreç kapsamında Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de görüşme kararı aldı.

Yeni müzakere turunun, savaşın sona erdirilmesine yönelik siyasi ve güvenlik başlıklarında ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını ortaya koyması bekleniyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Rusya ukrayna abd barış görüşmeleri
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