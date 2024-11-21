Rusya Ukrayna'nın ortasını kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) vurdu

Rusya, perşembe sabahı güney Astrahan bölgesinden Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattı. Bloomberg'in haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri yetkilileri, Rusya'nın iki ülke arasındaki savaş boyunca ilk kez bu güçte bir uzun menzilli bir füze kullandığını söyledi.

Saldırı, Ukrayna'nın bu hafta başında Rusya topraklarına yönelik olarak ABD ve Birleşik Krallık yapımı ATACMS füzelerini kullanmasının ardından gerçekleşti. Moskova, Ukrayna'nın bu düzeyde bir saldırı gerçekleştirmesinin "yanıtsız kalmayacağı" konusunda uyramış ve bu adımın ABD ve NATO müttefiklerinin "savaşa dahil olma biçimini kökten değiştirmiş" olacağı tespitinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ATACMS saldırısının öncesinde, ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzleri verdiği haberleri üzerine nükleer silah kullanma eşiğini düşüren bir karar imzalayarak ATACMS gibi balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılara yanıtın nükleer silahlarla verilmesine olanak tanıdı. Rusya'nın nükleer doktrini önceki versiyonunda konvansiyonel saldırılara nükleer silahlarla yanıtı içermiyordu.

"GERGİNLİKTE YENİ AŞAMA" Kremlin: "Kiev'in ABD füzelerini Rusya'ya karşı kullanması her şeyi değiştirir"

Rusya saldırısı ekonomik işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna istilasının otuz üçüncü ayında çatışma tırmanırken gerçekleşen saldırının ülkenin doğusundaki Dnipro bölgesinde ekonomik işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Açıklamada, kıtalararası balistik füzenin vurduğu tesislerin mahiyeti ve hasarın ölçüsü konusunda bilgi verilmedi.

Binlerce kilometre menzili olan bu füzeler nükleer savaş başlıkları taşımakta kullanılmakla birlikte konvansiyonel savaş başlıkları da taşıyabiliyorlar.

Ukrayna, hava savunma sistemlerinin saldırı sırasında fırlatılan altı Kh-101 seyir füzesini düşürdüğünü ileri sürdü.

Rusya'nın kıtalararası balistik füze (ICBM) kullanması ne anlama geliyor? Kıtalararası balistik füze (Intercontinental Ballistic Missile - ICBM), genellikle nükleer savaş başlığı taşıyan ve 5 bin 500 kilometreden uzun bir menzile sahip bir füze türü. ICBM'ler, yüksek hızda seyrederek atmosferden çıkıp geri dönme (suborbital uçuş) yeteneğiyle çok uzak mesafelerdeki hedeflere ulaşabilir. Genellikle yeraltı silolarından, denizaltılardan veya mobil taşıyıcılardan fırlatılır. Adlarının da vurguladığı gibi, kıtalararası balistik füzeler bir kıtadan ötekine ulaşabilecek menzilleri ve sesten kat kat hızlı seyir kabiliyetleriyle mevcut füze savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmeleri hemen hemen imkansız silahlar. Hassas kılavuzluk sistemleriyle donatılan ICBM'ler yüksek isabet kabiliyetlerinin yanı sıra taşıyabildiği birden çok savaş başlığıyla aynı anda farklı hedefleri vurabiliyor. Rusya, Ukrayna istilası başladığından bu yana genellikle daha düşük kapasiteli füzeler ve insansız hava araçları gibi taktik silahları devreye sokmuştu. Ancak, ICBM’lerin devreye girmesi savaşı tamamen farklı bir boyuta taşıyabilir. Bunun birkaç önemli nedeni arasında şunlar sayılabilir: Rusya'nın elindeki nükleer başlık taşıyabilen ICBM'leri kullanmaya başlaması, nükleer çatışma olasılığının gündem dışında olmadığına dair bir uyaran rolü oynayarak NATO müttefiklerinin savaşa doğrudan müdahalesi karşısında caydırıcı bir güç gösterisi oluşturur. ICBM'lerin kullanımı savaşın bir nükleer çatışmaya dönüşme riskini de artırır ve bölgesel bir çatışmanın küresel bir nükleer krize dönüşmesine kapı aralar. Ukrayna ulusal ICBM kapasitesine sahip değil. Rusya'nın bu adımına yalnızca dolaysızca NATO cephaneleiğinden gelecek sistemlerle yanıt verebileceğinden ICBM'lerin Ukrayna-Rusya savaşında kullanılması bu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi dolayısıyla hem Ukrayna'nın hem de Batılı ülkelerin stratejilerini temelden etkileyecek bir etmen olarak öne çıkıyor.

(AEK)