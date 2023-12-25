Rusya: Ukrayna ile barışı savunan Duntsova'ya seçim yasağı

Rusya Merkezi Seçim Komitesi (TsIK), 29 kişisel adayın başkanlık seçimlerine katılabileceğini açıkladı. Ancak barış ve demokratik süreçler için kampanya yürüten eski gazeteci, Tver Oblastı, Rjev Kent Meclisi üyesi Yekaterina Duntsova'nın başvurusunu "belgelerindeki hatalar" gerekçesiyle reddetti.

Euronews'un haberine göre komite başkanı Ella Pamfilova, Duntsova'nın kişisel aday olamayacağına ilişkin kararın oybirliğiyle alındığını açıkladı. Komisyon, bu karardan sonra Duntsova'nın adaylığı için imza toplamasının söz konusu olmayacağını belirtti.

Duntsova, Pamfilova'nın kendisine "Genç bir kadınsın, daha önünde çok zaman var" dediğini açıkladı.

40 yaşındaki Duntsova, Mart'ta yapılacak Başkanlık seçimlerine bağımsız aday olmak üzere başvurmuştu. Bu bağlamda komiteye ilk elde en az 500 kişinin adaylığını desteklediğini kanıtlayan belgeler sunması gerekiyordu.

Komitenin red kararı sonrasında bağımsız aday olarak yeni bir başvuruda bulunmak için yeterince zaman olmadığını söyleyen Duntsova seçimden dışlanması konusunda da "halkın inisiyatifine gerek duyulmuyor ve hoş karşılanmıyor," dedi.

Duntsova sosyal medyada temyiz başvurusunda bulunacağını ve liberal Yabloko partisinden kendisini aday göstermesini istediğini yazdı. Partilerin aday göstermeleri için tanınan süreyse henüz dolmadı.

Duntsova kim?

2003'te Rjev yerel yönetiminin televizyon kanalında gazeteciliğe başlayan Duntsova daha sonra eşiyle birlikte kurdukları bağımsız TV kanalı RiT'de yayıncılık etkinliklerini sürdürdü. 2022'de kapanana kadar RiT'de habercilik yapan Duntsova 2019-2022 arasında kent meclisi üyesiydi.

Duntsova Kasım 2023'te adaylığını açıkladı ve son on yıldır yanlış yönde yönetildiğini söylediği Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa son vermesi, demokratik reformlara yönelerek tutuklu politikacıları serbest bırakması, azınlık ve LGBTİ haklarını tanıması için çaba göstereceğini duyurdu.

Demokratik muhalefet seçimleri boykot mu edecek?

Boris Yeltsin döneminde "demokratik muhalefet" olarak ortaya çıkan Rusya'nın SSCB sonrası dönemdeki ilk muhalefet partisi Yabloko, Telegram hesabından "Kenara çekilmek olmaz. Ruslar[ın Putin'den gayri] bir seçeneği olmalı," mesajını paylaştı.

Duntsova, adaylığının reddedildiği Cumartesi günü gazetecilere "Halen (Yabloko'nun) beni desteklemeye hazır olup olmadığına dair resmi, kamuya açık bir cevap bekliyoruz, bu takdirde 1 Ocak tarihine yetiş[ebiliriz]" demiti.

Ancak Yabloko'nun kurucu üyelerinden Grigoriy Yavlinskiy, Cumartesi günü YouTube'da yayınlanan bir klipte partinin Başkanlık için aday göstermeyeceğini söyledi.

71 yaşındaki Yavlinskiy, Duntsova hakkında "hiçbir fikri olmadığı" için adaylık başvurusuyla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.

Duma'da milletvekilleri olmasa da Yabloko gibi siyasal partilerin aday gösterme koşulları bağımsız adaylara göre daha hafif koşullara tabi. Partilerin, adayları için Ocak sonuna kadar 100 bin imza toplamaları gerekirken, bağımsız adayların üç katı, 300 bin imza bulmaları gerekiyor.

Duntsova, kendisini destekleyenlerin başkanlık "seçimleri"nde havanın Putin aleyhine döndüğü konusunda hiçbir yanılsama içinde olmadıklarını söylüyor.

Duntsova, bununla birlikte Telegram hesabından "Hiçbir şey yapmadan durulamaz" diye yazdı. Çünkü başkan adaylığı yurttaşların mevcut iktidarın politikalarına karşı memnuniyetsizliklerini ifade için "son yasal fırsat."

Bir aday var

Boris Nadejdin adaylığını açıklarken/euronews

Bu adaylardan biri, "Yurttaş İnisiyatifi" partisinin aday gösterdiği milletvekili Boris Nadejdin. "Barış adayı" olarak bilinen Nadejdin, Ukrayna'ya karşı "özel askeri operasyon"u sona erdirmek için açıkça çağrıda bulunan bir politikacı.

Ancak, Kremlin, yıllardır muhalif kişilikleri seçimler ve siyasal yaşamdan dışlıyor. Putin'in 2022'de Rus birliklerine Ukrayna'yı tamamen istila kararnamesi yayınlamasından bu yana muhalefet üzerindeki baskılar giderek artıyor.

(AEK)