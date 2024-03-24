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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Mart 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2024 16:46
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Rusya: Ukrayna'daki enerji merkezleri ve yabancı silahlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna’daki enerji merkezlerini, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerleri yüksek hassasiyetli füzelerle hedef aldıklarını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Rusya: Ukrayna'daki enerji merkezleri ve yabancı silahlar vuruldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Rusya, dün (23 Mart) gece boyunca Ukrayna’daki çeşitli hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, açıklamada şöyle denildi:

“Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu gece elektrik santrallerine, gaz sanayisine, insansız deniz araçları montaj ve test yerlerine havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirdi.”

Saldırı sonucunda silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve tamir eden sanayi işletmelerinin çalışmalarının sekteye uğratıldığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, “NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya nakledilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahlar da imha edildi. Tüm saldırı hedefine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Kiev'e füze saldırısı düzenlendi

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurdu.

Popko, hava savunma kuvvetlerince 10'a yakın füzenin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Son dört günde Kiev'e yönelik 3. füze saldırısının düzenlendiğine dikkati çeken Popko, "İlk verilere göre başkentte herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı" ifadesini kullandı.

(VC)

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