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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 02:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 14:44
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SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ LAVRENTİYEV

Rusya: "Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekatı kabul edilemez"

Rusya'nı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, Erdoğan'ın kuzeydoğu Suriye'ye yönelik sıklaşan harekat açıklamalarınını eleştirdi. Temsilci, "Türkiye'nin askeri harekatının bölgede zaten zor olan durumu daha da kötüleştireceğini" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya: "Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekatı kabul edilemez"
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev/North Press

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Aleksander Lavrentiyev, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekata girişmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrentiyev önceki gün Suriye'ye ilişkin "Astana 22" görüşmelerinin sona ermesi sonrasında  düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Suriye'deki yeni Türk harekatlarını onaylamadığını  tekrar tekrar dile getirdiğini hatırlattı ve “Hala Türk tarafının Suriye'nin için olumsuz sonuçları olabilecek bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz.” dedi.

Lavrentiyev Türk askeri operasyonlarının sorunu çözmek yerine, durumu daha da kötüleştireceğini ve Lübnan-İsrail sınırı ve Gazze Şeridi'ndeki çözülmemiş kriz bağlamında istikrarsızlaştırıcı bir etki yaratacağını ileri sürdü.

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş alanları denetim altında tutan ve Ankara'nın "terörist grup" olarak sınıflandırıdığı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı sık sık Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatma tehdidinde bulunuyor.

Erdoğan’dan “sınır ötesi operasyon” mesajı
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Türkiye'nin Suriye'de Kürtler'e yönelik operasyonları

Haberi veren Suriye'ye yönelik yapan muhalif Enabbaladi haber sitesi Türkiye'nin Suriye topraklarında Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarını ve liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini vurguladıktan sonra giriştiği iki büyük kara harekatı, Mart 2018'de Halep kırsalındaki Afrin şehrini ele geçirdiği “Zeytin Dalı” ve Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn kentlerini ele geçirdiği Barış Pınarı'nı hatırlatıyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan, son günlerde iki ayrı vesileyle Suriye ile “güvenlik kuşağı” kurulması konusunu gündeme getirdi.

Erdoğan, SDG'nin bir kısmını kontrol ettiği Suriye-Türkiye sınırına atıfta bulunarak, Türkiye'nin güney sınırındaki "güvenlik kuşağını" tamamlayacağını belirtti.

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Türkiye'nin, Türk ordusunun yürüttüğü operasyonlar ve oluşturduğu "güvenli bölgeler" yoluyla kendisini kuşatma girişimlerini engellediğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan daha önce 8 Kasım'da açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin güney sınırı boyunca 30 ila 40 km derinliğinde bir "güvenlik kuşağı" kurulması yönündeki taleplerini yinelemişti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönerken yandaş gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında Erdoğan "Suriye ve Irak'ta teröristlerin peşine düşülerek terörün kaynağında bitirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

(AEK)

Haber Yeri
Astana
suriye'ye operasyon erdoğan sdg Rusya
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