Rusya: "Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekatı kabul edilemez"

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Aleksander Lavrentiyev, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni bir askeri harekata girişmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrentiyev önceki gün Suriye'ye ilişkin "Astana 22" görüşmelerinin sona ermesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Suriye'deki yeni Türk harekatlarını onaylamadığını tekrar tekrar dile getirdiğini hatırlattı ve “Hala Türk tarafının Suriye'nin için olumsuz sonuçları olabilecek bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz.” dedi.

Lavrentiyev Türk askeri operasyonlarının sorunu çözmek yerine, durumu daha da kötüleştireceğini ve Lübnan-İsrail sınırı ve Gazze Şeridi'ndeki çözülmemiş kriz bağlamında istikrarsızlaştırıcı bir etki yaratacağını ileri sürdü.

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş alanları denetim altında tutan ve Ankara'nın "terörist grup" olarak sınıflandırıdığı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı sık sık Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatma tehdidinde bulunuyor.

Erdoğan’dan “sınır ötesi operasyon” mesajı

Türkiye'nin Suriye'de Kürtler'e yönelik operasyonları

Haberi veren Suriye'ye yönelik yapan muhalif Enabbaladi haber sitesi Türkiye'nin Suriye topraklarında Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarını ve liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini vurguladıktan sonra giriştiği iki büyük kara harekatı, Mart 2018'de Halep kırsalındaki Afrin şehrini ele geçirdiği “Zeytin Dalı” ve Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn kentlerini ele geçirdiği Barış Pınarı'nı hatırlatıyor.

Operasyonun 2. Gününde Kara Harekatı Başladı

Türkiye-ABD Anlaşmasının Ortak Metni

Erdoğan'ın açıklamaları

Erdoğan, son günlerde iki ayrı vesileyle Suriye ile “güvenlik kuşağı” kurulması konusunu gündeme getirdi.

Erdoğan, SDG'nin bir kısmını kontrol ettiği Suriye-Türkiye sınırına atıfta bulunarak, Türkiye'nin güney sınırındaki "güvenlik kuşağını" tamamlayacağını belirtti.

Erdoğan’dan “sınır ötesi operasyon” mesajı

Türkiye'nin, Türk ordusunun yürüttüğü operasyonlar ve oluşturduğu "güvenli bölgeler" yoluyla kendisini kuşatma girişimlerini engellediğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan daha önce 8 Kasım'da açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin güney sınırı boyunca 30 ila 40 km derinliğinde bir "güvenlik kuşağı" kurulması yönündeki taleplerini yinelemişti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönerken yandaş gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında Erdoğan "Suriye ve Irak'ta teröristlerin peşine düşülerek terörün kaynağında bitirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

(AEK)