"Rusya, Türkiye'deki S-400'lerin 'dost' bir ülkeye devrini değerlendirebilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi olasılığına ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov, 26 Eylül’de New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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Rusya haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre, Türkiye’nin S-400’leri Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) devredebileceğine ilişkin haberlerin de hatırlatıldığı toplantıda Lavrov, Moskova’nın olası teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

Şu anda yorum yapmayacağım ancak böyle imkânlar var, yalnızca bizim onayımızla. Bu S-400 sistemlerinin gönderilebileceği ülke sorumlu olacak ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkiler içinde bulunacaksa, sistemlerin o ülkeden başka hiçbir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmamız gerekir. –Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Lavrov, Türkiye ile yapılan sözleşmede S-400’lerin kullanımına ilişkin son kullanıcı koşullarının bulunduğunu söyledi.

“Bize böyle bir başvuru yapılmadı” diyen Lavrov, Ankara’nın sistemleri başka bir ülkeye taşımak istemesi halinde Moskova’nın resmi onayını alması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, yeniden devir konusunda güvence istemelerini, Avrupa ülkelerinin başka ülkelerden satın aldığı silahları Ukrayna’ya aktardığı yönündeki Rusya’nın eleştirileriyle gerekçelendirdi.

Bir gün bu sistemleri sınırlarının dışına başka bir yere taşımak isterlerse, bunu bizim resmi onayımız olmadan yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bize böyle bir başvuru yapılmadı. –Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

S-400 süreci: Rusya’yla anlaşma, ABD’yle kriz

S-400 anlaşmasına giden süreç, Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı ve ABD menşeli Patriot sistemi için yürütülen ancak sonuçsuz kalan görüşmelerin ötesinde, daha geniş bir siyasi bağlamda şekillendi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Ankara-Washington ilişkileri Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD’nin Suriye’de YPG’yle işbirliği gibi başlıklarda gerilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiler de hızla yakınlaştı.

Türkiye-Rusya-NATO Üçgeni ve S-400 Füzeleri

2017 | Anlaşma: Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 tedarik sözleşmesi 11 Nisan’da imzalandı. Aynı yılın sonunda Türkiye, iki S-400 sistemi alınacağını, bunlardan birinin opsiyon kapsamında bulunduğunu açıkladı.

2019 | S-400’ler Türkiye’ye geldi: İlk S-400 malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na sevki 12 Temmuz’da başladı. İkinci bataryaya ait malzemelerin sevki ise 15 Eylül’de tamamlandı.

MSB: S-400 Sisteminin İkinci Bataryalarının İntikali Tamamlandı

2019 | F-35 krizi: ABD Savunma Bakanlığı, S-400 ile F-35’in birlikte kullanılmasının F-35’in güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunarak 17 Temmuz’da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı. Ankara ise iki sistemin birbiriyle çelişmediğini savundu.

Türkiye’ye Yaptırım İçeren Savunma Bütçesi ABD Senatosu’ndan Geçti

2020 | CAATSA yaptırımları: ABD, S-400 alımı nedeniyle Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) ve bazı yöneticilerine CAATSA kapsamında yaptırım uyguladı. Yaptırımlar arasında SSB’ye yönelik ABD ihracat lisanslarının kısıtlanması da bulunuyordu.

CAATSA yaptırımları nedir?

2025-2026 | Çözüm görüşmeleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aralık 2025’te Washington ile anlaşmazlığın çözümü konusunda ilerleme sağlandığını söyledi. Temmuz 2026’daki Ankara NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump da yaptırımları kaldırmak ve Türkiye’nin F-35 programına dönüşünü değerlendirmek istediğini açıkladı. Bununla birlikte Eylül 2026 itibarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı’na yönelik CAATSA yaptırımları ABD’nin resmi kayıtlarında bulunmayı sürdürüyor.