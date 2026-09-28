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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 17:30 28 Eylül 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 18:30 28 Eylül 2026 18:30
Okuma Okuma:  4 dakika

"Rusya, Türkiye'deki S-400'lerin 'dost' bir ülkeye devrini değerlendirebilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın onayı olmadan S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilemeyeceğini belirterek, Ankara’nın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Rusya, Türkiye'deki S-400'lerin 'dost' bir ülkeye devrini değerlendirebilir"
*Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. (Fotoğraf: Sputnik)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu sonrası basın toplantısında, Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi olasılığına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, Türkiye'nin S-400'leri BAE'ye devredebileceğine dair haberlerin sorulması üzerine, Moskova'nın olası teklifleri değerlendirebileceğini ancak bunun yalnızca Rusya'nın onayıyla mümkün olduğunu belirtti. Henüz böyle bir başvuru yapılmadığını söyleyen Lavrov, sözleşmede son kullanıcı koşullarının bulunduğunu ve sistemlerin Rusya'nın onayı olmadan Türkiye dışına çıkarılamayacağını vurguladı. Türkiye, S-400'leri 2017'de anlaştığı Rusya'dan 2019'da teslim almış, bu durum ABD ile F-35 krizi ve CAATSA yaptırımlarına yol açmıştı. Trump yaptırımları kaldırmak ve Türkiye’nin F-35 programına dönüşünü değerlendirmek istediğini açıklasa da Ankara’ya yönelik CAATSA yaptırımları sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi olasılığına ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov, 26 Eylül’de New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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Rusya haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre, Türkiye’nin S-400’leri Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) devredebileceğine ilişkin haberlerin de hatırlatıldığı toplantıda Lavrov, Moskova’nın olası teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

Şu anda yorum yapmayacağım ancak böyle imkânlar var, yalnızca bizim onayımızla. Bu S-400 sistemlerinin gönderilebileceği ülke sorumlu olacak ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkiler içinde bulunacaksa, sistemlerin o ülkeden başka hiçbir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmamız gerekir. –Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

“Bize böyle bir başvuru yapılmadı”

Lavrov, Türkiye ile yapılan sözleşmede S-400’lerin kullanımına ilişkin son kullanıcı koşullarının bulunduğunu söyledi.

“Bize böyle bir başvuru yapılmadı” diyen Lavrov, Ankara’nın sistemleri başka bir ülkeye taşımak istemesi halinde Moskova’nın resmi onayını alması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, yeniden devir konusunda güvence istemelerini, Avrupa ülkelerinin başka ülkelerden satın aldığı silahları Ukrayna’ya aktardığı yönündeki Rusya’nın eleştirileriyle gerekçelendirdi.

Bir gün bu sistemleri sınırlarının dışına başka bir yere taşımak isterlerse, bunu bizim resmi onayımız olmadan yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bize böyle bir başvuru yapılmadı. –Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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S-400 süreci: Rusya’yla anlaşma, ABD’yle kriz

S-400 anlaşmasına giden süreç, Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı ve ABD menşeli Patriot sistemi için yürütülen ancak sonuçsuz kalan görüşmelerin ötesinde, daha geniş bir siyasi bağlamda şekillendi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Ankara-Washington ilişkileri Fethullah Gülen’in iadesi ve ABD’nin Suriye’de YPG’yle işbirliği gibi başlıklarda gerilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkiler de hızla yakınlaştı.

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2017 | Anlaşma: Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 tedarik sözleşmesi 11 Nisan’da imzalandı. Aynı yılın sonunda Türkiye, iki S-400 sistemi alınacağını, bunlardan birinin opsiyon kapsamında bulunduğunu açıkladı.

2019 | S-400’ler Türkiye’ye geldi: İlk S-400 malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na sevki 12 Temmuz’da başladı. İkinci bataryaya ait malzemelerin sevki ise 15 Eylül’de tamamlandı.

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2019 | F-35 krizi: ABD Savunma Bakanlığı, S-400 ile F-35’in birlikte kullanılmasının F-35’in güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunarak 17 Temmuz’da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı. Ankara ise iki sistemin birbiriyle çelişmediğini savundu.

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2020 | CAATSA yaptırımları: ABD, S-400 alımı nedeniyle Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) ve bazı yöneticilerine CAATSA kapsamında yaptırım uyguladı. Yaptırımlar arasında SSB’ye yönelik ABD ihracat lisanslarının kısıtlanması da bulunuyordu.

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2025-2026 | Çözüm görüşmeleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aralık 2025’te Washington ile anlaşmazlığın çözümü konusunda ilerleme sağlandığını söyledi. Temmuz 2026’daki Ankara NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump da yaptırımları kaldırmak ve Türkiye’nin F-35 programına dönüşünü değerlendirmek istediğini açıkladı. Bununla birlikte Eylül 2026 itibarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı’na yönelik CAATSA yaptırımları ABD’nin resmi kayıtlarında bulunmayı sürdürüyor.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
s-400 Türkiye-Rusya ilişkileri sergey lavrov S-400 füzeleri
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