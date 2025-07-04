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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 14:16
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 14:19
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Rusya, Taliban yönetimindeki Afganistan'ı tanıyan ilk ülke oldu

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ise Rusya’nın kararını “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Muttaki, bu adımın başka ülkeler için de “iyi bir örnek” teşkil edeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Rusya, Taliban yönetimindeki Afganistan'ı tanıyan ilk ülke oldu
Fotoğraf: AA arşiv

Rusya, Taliban’ın yönettiği Afganistan hükümetini resmen tanıdığını duyurdu. Bu kararla birlikte Moskova, 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Taliban’ı tanıyan ilk ülke oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tanıma kararının “verimli ikili iş birliğini teşvik edeceği” belirtildi. Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, kararın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önerisi üzerine alındığını söyledi. Zhirnov, bunun “Afganistan ile tam kapsamlı ilişkiler geliştirme yönündeki samimi çabaların bir göstergesi” olduğunu vurguladı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ise Rusya’nın kararını “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi. Muttaki, bu adımın başka ülkeler için de “iyi bir örnek” teşkil edeceğini söyledi.

Taliban, 15 Ağustos 2021'de ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin kontrolünü ele geçirmiş ve geçici bir hükümet kurduğunu ilan etmişti. Ancak o tarihten bu yana dünya genelinde hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımamıştı.

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(EMK)

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