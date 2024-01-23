Rusya, savaş karşıtlarının mallarına el koymaya hazırlanıyor

Rusya, Ukrayna savaşı karşıtlarının mülklerine ve değerli eşyalarına el koymaya hazırlanıyor.

Hazırlanan yasa tasarısı, "Rusya ordusunun itibarını zedelemek", "yaptırım çağrısında bulunmak", “sahte bilgi yaymak”, “aşırılık”, “Nazizm çağrısı yapmak” ya da “devlet güvenliğini tehdit” gibi suçlardan hüküm giyenleri kapsıyor.

Ceza kanununda değişiklik öngören tasarı Pazartesi günü Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Duma'nda kabul edildi.

Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Telegram'dan yaptığı açlıklamada "Rusya'yı yok etmeye çalışan, ona ihanet eden herkes uygun şekilde cezalandırılmalı ve verilen zararı devlete mallarıyla tazmin etmelidir" dedi.

Tasarı, kabul edilmesi halinde, Ukrayna'daki savaş alanında mücadele eden Rusya'daki muhalefeti bastırmayı amaçlayan bir dizi sert tedbirin sonuncusu olacak.

Keza “Rusya ordusunun itibarını zedeleme" ve “silahlı kuvvetler hakkında yalan haber yayma” gibi suçları kapsayan mevcut yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileri susturmak için düzenli olarak kullanılıyor.

Rusya'da savaş ve Putin karşıtlarına baskı artıyor

Rusya’da, devletin savaşla ilgili resmi anlatımına uymayan bu tür suçlardan hüküm giyenler 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Rusya bugüne kadar, “ordunun itibarını zedelediği" veya "yanlış bilgi yaydığı” iddiasıyla 350'den fazla dava açtı.

Ayrıca Putin geçen yıl "ihanet" suçuna verilecek azami cezayı ömür boyu hapse yükseltti. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ülkede ilk kez 2023’te rekor sayıda vatana ihanet davası açıldı.

Şubat 2022’de başlayan savaşta Rusya şu ana kadar en az 42 bin asker kaybetti. On binlerce asker de ciddi şekilde yaralandı. Savaşla ilgili kamuoyunun hayal kırıklığı, Rusya'nın çok az ilerleme kaydetmesiyle birlikte artıyor. Ukrayna'da savaşan askerlerinin aileleri, son aylarda sevdiklerinin terhis edilmesi talebiyle küçük çaplı protestolar düzenledi.

Rusya'da 15-17 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut son düzenleme de, Vladimir Putin'in kolayca kazanması beklenen seçime iki aydan az bir süre kala gündeme geldi.

(HA)